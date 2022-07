Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Asus a fait suite au Zenfone 8 de 2021 avec le lancement du Zenfone 9. Comme son prédécesseur, ce nouveau Zenfone promet des performances phares à partir d'un appareil compact.

Le nouveau combiné est alimenté par le dernier matériel Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui en fait l'un des appareils phares de la nouvelle génération. Il dispose d'une mémoire vive de 16 Go et d'une capacité de stockage de 256 Go, le tout dans un boîtier mesurant 146,5 x 68,1 x 9,1 mm.

C'est considérablement plus petit que les appareils rivaux avec ce genre de puissance, mais il pourrait être considéré aux côtés de Sony Xperia 5 III - jusqu'au lancement du Xperia 5 IV, bien sûr.

L'écran de 5,9 pouces, qui explique les petites dimensions, est conçu pour offrir une portabilité plus facile que les appareils à grand écran tout en améliorant l'expérience d'une seule main. Il s'agit d'une dalle AMOLED offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Outre les haut-parleurs stéréo, l'appareil dispose d'une prise casque de 3,5 mm - une rareté aujourd'hui, même sur les appareils de grande taille - et prend également en charge le Snapdragon Sound, ce qui signifie que vous aurez accès à la prise en charge de la musique Hi-Res sur les casques compatibles via aptX adaptive ou LDAC.

Il y a une batterie de 4300mAh avec un support pour la charge de 30W - et ce chargeur HyperCharge de 30W est livré dans la boîte, ce qui est encore une fois quelque chose de rare.

Puis nous arrivons aux caméras où Asus a apporté des changements substantiels par rapport au Zenfone 8. La caméra principale Sony IMX766 est soutenue par un cardan à 6 axes pour apporter de la stabilité à toute votre capture de contenu, offrant des images de 50 mégapixels et une capture vidéo jusqu'à 8K.

La deuxième caméra est ultra-large, utilisant un capteur Sony IMX363, tandis que la caméra frontale est une Sony IMX663 de 12 mégapixels - qui comprend également un autofocus pour garder ces selfies nets.

Le design du téléphone a été amélioré, avec des côtés plus plats pour un design plus contemporain. Les caméras et leur boîtier ont été agrandis, faisant une plus grande éclaboussure à l'arrière de l'appareil, tandis que le lettrage ajoute des détails au design, semblant emprunter une certaine inspiration à la famille ROG Phone d'Asus.

Il y a un indice de protection IP67, donc pas de compromis sur la protection, avec un noyau en aluminium devant Gorilla Glass Victus, tandis que l'arrière est un composite soft-touch, proposé en Midnight Black, Moonlight White, Starry blue et Sunset Red.

Le téléphone est lancé sous Android 12 avec Zen UI et peut-être que le seul point négatif de l'ensemble est qu'il n'y aura que deux mises à jour du système d'exploitation Android et deux ans de mises à jour de sécurité, ce qui est inférieur à la moyenne offerte ailleurs.

Néanmoins, il s'agit d'un ensemble qui semble offrir à peu près tout ; à partir de 799 €, il semble que vous obteniez beaucoup de téléphone pour votre argent.

Écrit par Chris Hall.