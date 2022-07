L'Asus ROG Phone 6 sera plus dur et plus rapide, mais n'offrira que 2 ans de mises à jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Asus a dévoilé le ROG Phone 6, le dernier né de sa populaire gamme de téléphones de jeu.

Il fait suite aux modèles ROG Phone 5 et vous offre à nouveau un certain nombre de choix entre les modèles ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro.

La grande différence entre ces modèles est que le ROG Phone 6 Pro dispose de l'écran complet ROG Vision à l'arrière du téléphone - ainsi que de 18 Go de RAM - contre un écran arrière LED plus simple sur les modèles inférieurs. L'écran ROG Vision est personnalisable et propose 60 animations sur six scénarios différents.

La famille ROG Phone 6 passe au Snapdragon 8+ Gen 1, il offre donc le dernier et le plus puissant matériel Snapdragon autour, et comme nous l'avons dit, il peut être configuré jusqu'à 18 Go et 512 Go de stockage.

Pour soutenir les longues sessions de jeu, il y a un nouveau système de refroidissement à l'intérieur de l'appareil, avec une feuille de graphite plus grande et une chambre à vapeur plus grande, pour expédier la chaleur loin du SoC situé au centre du téléphone. Les espaces d'air sont également remplis de nitrure de bore pour améliorer les performances thermiques.

En plus du système de refroidissement à l'intérieur du téléphone, le ROG Phone continue de proposer un refroidisseur externe, l'AeroActive Cooler 6. Asus le recommande pour les personnes qui jouent pendant plus d'une heure, car il peut vraiment garder le téléphone beaucoup plus frais pour assurer des performances optimales.

L'AeroActive Cooler 6 a l'avantage supplémentaire d'inclure plus de boutons physiques pour contrôler les jeux, tout en offrant un autre écran externe qui est très beau.

Pour en revenir au téléphone, il y a un écran AMOLED de 6,78 pouces, offrant des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz, mais augmentant également l'échantillonnage tactile à 720 Hz. L'objectif est de s'assurer que vous ne manquerez rien et de vous offrir une réponse plus rapide que vos rivaux lorsque vous jouez en compétition.

L'écran est recouvert de Gorilla Glass Victus pour le protéger des rayures.

Pour alimenter l'ensemble de l'appareil, il y a deux cellules de 3000mAh, ce qui donne un total de 6000mAh. Elle est divisée en raison de la disposition dans le téléphone avec le SoC central, mais elle prend également en charge la charge de 65W.

Comme sur les précédents ROG Phones, il y a deux ports USB-C, ce qui signifie que vous pouvez connecter un câble de charge sur le côté du téléphone plutôt que sur l'extrémité, ce qui est plus facile pour la charge lors des jeux. Ou, vous pouvez choisir de simplement alimenter le téléphone et de ne pas charger la batterie, ce qui est encore une option conçue pour contrôler la chaleur lors des jeux.

Ce téléphone bénéficie d'une protection IPX4, ce qui est rare sur les téléphones de jeu et signifie qu'il supportera une ou deux projections d'eau sans être endommagé.

Le Snapdragon Sound est pris en charge, ce qui permet de bénéficier d'un son sans perte aptX. Une prise casque de 3,5 mm est également disponible pour ceux qui souhaitent éviter le Bluetooth. Des haut-parleurs stéréo sont intégrés au téléphone.

Pour soutenir vos jeux, Asus propose également le ROG Centra Ture Wireless Pro, un ensemble innovant d'écouteurs qui peuvent être soit sans fil, soit se connecter pour un mode filaire USB-C, qui comprend un DAC ESS 9280 pour booster la fidélité audio.

Comme pour les précédents ROG Phones, il y a un système de contrôle personnalisé étendu, avec la prise en charge de neuf gestes différents, des contrôles de mouvement, des gâchettes aériennes et de la manette de jeu Kunai 3 en option.

Nous avons utilisé de nombreux ROG Phones dans le passé et ils font d'excellents appareils de jeu, tout en offrant un bon rapport qualité-prix pour le matériel que vous obtenez.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Le point faible est souvent l'appareil photo - et ici vous avez un appareil photo principal Sony IMX766 soutenu par un macro et c'est tout.

L'autre inconvénient est qu'Asus ne proposera que deux mises à jour du système d'exploitation - il s'arrêtera donc à Android 14 - et deux ans de mises à jour de sécurité. C'est maintenant loin derrière le reste de l'industrie, avec de nombreuses entreprises offrant le double.

Le ROG Phone 6 Pro coûtera 1099 £, tandis que le ROG Phone 6 sera proposé avec des options de 12 Go ou 16 Go, au prix de 899 £ ou 999 £ respectivement.

Écrit par Chris Hall.