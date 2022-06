De nouvelles photos du ROG Phone 6 d'Asus révèlent son design et ses accessoires.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il y a quelques jours, nous avons eu un aperçu du ROG Phone 6 sur la base de données de certification TENAA.

Maintenant, nous avons droit à des images de haute qualité qui révèlent plus de détails, ainsi que notre premier regard sur les accessoires proposés.

Les nouvelles images sont une courtoisie de 91Mobiles, et montrent un design similaire aux images de la base de données TENAA.

Il est à noter que la marque Tencent n'est pas présente sur les nouvelles images, ce qui suggère que ce sera le design utilisé pour le modèle standard, aussi.

À l'arrière, nous pouvons voir un écran couleur, bien que nous nous attendions à ce qu'il soit utilisé pour le flair des joueurs plutôt qu'à des fins pratiques.

La photo montre également l'AeroActive Cooler 6, un dispositif à clipser pour faciliter le refroidissement et qui fait également office de béquille.

Le refroidisseur est beaucoup plus flashy que celui conçu pour le ROG Phone 5, et comporte désormais des éléments transparents et un éclairage RVB proéminent pour créer un look très futuriste.

Il semble être beaucoup plus grand, aussi, ce qui aidera sans aucun doute le refroidissement - au prix de la portabilité.

Enfin, nous avons un aperçu du Devilcase Guardian Lite Plus, qui se situe quelque part entre un étui de téléphone et un pare-chocs.

L'étui entoure l'appareil photo du ROG Phone 6 ainsi que les bords de l'appareil, mais semble laisser le panneau arrière principalement exposé.

C'est peut-être pour faciliter le refroidissement, ou pour maintenir la compatibilité avec des accessoires comme le refroidisseur à clip mentionné plus haut.

Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas longtemps à attendre, le ROG Phone 6 devrait être annoncé le 5 juillet 2022.

Écrit par Luke Baker.