Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Asus a annoncé qu'il lancerait la prochaine génération de son téléphone de jeu phare lors d'un événement qui se déroulera uniquement en ligne le mois prochain. Le fabricant profitera de cet événement pour présenter sa nouvelle génération de portable Android ainsi que quelques autres éléments.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l'événement, ce à quoi vous devez vous attendre et comment le regarder.

L'événement de lancement du ROG Phone 6 aura lieu le 5 juillet à 13 heures BST. Voici ce que cela signifie pour vous dans votre fuseau horaire :

Taipei, Taiwan - 5 juillet - 20:00 CST

Sydney, Australie - 5 juillet - 22:00 AEST

Mumbai, Inde - 5 juillet - 17:30 IST

Dubai, UAE - 5 juillet - 14:00 GST

Berlin/Paris/Madrid - 5 juillet - 14:00 CEST

Lagos, Nigeria - 5 juillet - 13h00 WAT

Rio de Janeiro, Brésil - 5 juillet - 09:00 BRT

New York, États-Unis - 5 juillet - 08:00 EDT

Chicago, États-Unis - 5 juillet - 07:00 CDT

Los Angeles, États-Unis - 5 juillet - 05:00 PDT

Asus n'a pas encore partagé un flux en direct que nous pouvons intégrer à partir de YouTube ou Twitter, mais vous pouvez regarder l'événement de lancement directement sur le site Web de la société ici.

Asus va bien sûr profiter de cet événement pour révéler tous les détails de son téléphone phare de nouvelle génération, le ROG Phone 6. La société a également révélé sur son compte Twitter qu'elle présenterait également de nouveaux accessoires et casques.

La société a confirmé que ce téléphone sera équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1 récemment annoncé ainsi que d'une dalle AMOLED fabriquée par Samsung.

Bien qu'elle soit hermétique aux autres détails, une prise en main d'un échantillon précoce a apparemment montré beaucoup de ce que l'on peut attendre du téléphone, y compris un design arrière semi-transparent intéressant, deux ports USB-C et un port casque.

Bien que populaire parmi les joueurs, la série ROG Phone n'est pas si familière à tous les consommateurs. Il s'agit de l'un des rares" gaming phones" qui se démarquent. Cela signifie qu'il dispose de capacités de traitement vraiment puissantes et qu'il est généralement doté de méthodes de refroidissement plus avancées et de boutons physiques ou tactiles dédiés sur les bords.

On trouve également de puissants haut-parleurs stéréo, un port de 3,5 mm pour les écouteurs filaires et quelques accessoires supplémentaires, comme des manettes et des ventilateurs spécialement conçus pour ces appareils.

Le ROG Phone 6 est le successeur du ROG Phone 5 et le ROG Phone 5s - qui se veut le téléphone le plus puissant et le plus rapide du marché - est également considéré comme un appareil qui met en valeur toutes les nouvelles technologies de Snapdragon. Cela signifie que nous ne verrons pas seulement le nouveau processeur, mais aussi le son sans fil et les améliorations de la connectivité. À bien des égards, il s'agit d'un appareil de référence pour tous les derniers développements de Qualcomm, et cela suffit à le rendre intéressant.

Écrit par Cam Bunton.