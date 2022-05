Asus ROG Phone 6 : Tout ce que nous savons pour l'instant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous adorons les téléphones de jeu Asus ROG, qui, en plus d'être très performants en matière de jeu, sont tout simplement d'excellents téléphones en général. Ils ont une esthétique cyberpunk cool et offrent souvent un très bon rapport qualité-prix.

Si vous êtes impatient de voir ce que la marque a en réserve, vous êtes au bon endroit. Le ROG Phone 6 est en route, et nous avons rassemblé tout ce que nous savons à ce jour.

Aucune date de sortie officielle n'a encore été donnée, et les ROG Phones ont tendance à être lancés à des moments différents dans le monde. Si nous prenons le ROG Phone 5S comme exemple, il a été lancé à Taïwan en août 2021, mais il a fallu attendre novembre pour qu'il arrive sur nos côtes.

Malgré cela, nous avons reçu quelques indices qui peuvent nous aider à déterminer la fenêtre de sortie. Nous savons que le ROG Phone 6 sera l'un des premiers téléphones à être équipé du dernier processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm - et Qualcomm affirme que les premiers téléphones équipés du 8+ Gen 1 arriveront sur le marché au troisième trimestre 2022. Par conséquent, nous nous attendons à une date de sortie entre juillet et septembre 2022.

Quant à savoir s'il sera lancé en dehors de Taïwan dans ce laps de temps, votre supposition est aussi bonne que la nôtre.

Asus a envoyé quelques échantillons d'ingénierie très tôt pour montrer le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, donc, grâce à cela, nous avons eu un assez bon aperçu de la conception du ROG Phone 6.

Android Central et le Youtuber Dave2D ont tous les deux pu jouer avec l'appareil et nous ont donné un aperçu de presque tout, à part les caméras et les changements logiciels.

Les premiers échantillons avaient un dos en verre semi-transparent unique qui montre une partie des composants internes. Le style caractéristique de ROG est présent partout, et le panneau arrière porte le mot " Dare " imprimé en évidence. Il n'est pas clair pour le moment si d'autres finitions seront proposées, mais nous ne sommes pas si sûrs du mot-symbole géant, alors nous espérons qu'il y aura d'autres options.

Les habituels doubles ports USB-C sont présents, ce qui vous permet de tenir le téléphone en mode paysage ou portrait pendant la charge, et de ne jamais interrompre votre session de jeu. Il y a également une prise casque, si vous avez envie d'un son à faible latence.

Un grand changement est l'absence d'évents de refroidissement exposés, ce qui nous rend curieux sur la nouvelle solution thermique. Android Central a également remarqué un joint en caoutchouc sur le plateau de la carte SIM, ce qui indique que le téléphone aura un certain degré d'étanchéité.

La seule spécification matérielle confirmée est le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, mais c'est une spécification assez excitante, car cela signifie que le ROG Phone 6 sera probablement le téléphone de jeu le plus rapide jamais sorti.

Lorsque Android Central a soumis le prototype à des tests de référence, il a constaté qu'il battait à peu près tout ce qui existe sur le marché. La seule exception est l'iPhone 13 Pro, qui a battu le ROG Phone de peu dans 3DMark Wildlife Extreme.

Pour le reste, il ne s'agit que de spéculations, mais nous nous attendons à un écran de taille similaire à celui de son prédécesseur, soit environ 6,78 pouces. Un écran beaucoup plus grand serait encombrant. Il s'agira d'un écran à taux de rafraîchissement élevé, qui pourrait passer de 144 Hz à 165 Hz afin de s'aligner sur le Red Magic 7. Nous ne serions pas surpris de voir un saut spectaculaire dans le taux d'échantillonnage tactile, aussi, comme Asus a un certain rattrapage à faire quand il s'agit de la dernière de Nubia.

Voici une chronologie de tout ce qui s'est passé jusqu'au lancement de l'Asus ROG Phone 6.

Android Central et Dave2D ont publié un article sur leurs expériences pratiques avec un prototype équipé d'un processeur Snapdragon 8+ Gen 1.

Écrit par Luke Baker.