(Pocket-lint) - Parallèlement au lancement du dernier et meilleur SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, Asus a envoyé les premiers prototypes de son prochain appareil de jeu, le ROG Phone 6.

Parmi ceux qui ont eu la chance de mettre la main sur le nouveau téléphone, on trouve Android Central et le Youtuber Dave2D.

Tous deux n'ont pas été autorisés à partager des informations sur les caractéristiques logicielles de l'appareil, et le module caméra arrière a été remplacé par une plaque de verre noir, mais nous avons tout de même pu en apprendre un peu plus sur le monstre du jeu Android.

Tout d'abord, bien que le module caméra soit noirci, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un changement assez spectaculaire par rapport au ROG Phone 5. Il s'agit d'un module beaucoup plus grand qui, espérons-le, apportera des améliorations bienvenues à l'appareil photo adéquat mais peu inspirant du ROG Phone 5.

Le design du téléphone est également assez frappant, il reprend certains des éléments de design de ses prédécesseurs, mais ajoute un panneau arrière semi-transparent qui montre une partie des composants internes du téléphone. Le mot "Dare" est également inscrit à l'arrière, ce qui ne nous laisse pas présager une telle popularité.

Les deux ports USB-C sont toujours là, tout comme la prise casque. Cette fois, cependant, il semblerait qu'Asus opte pour un design scellé, sans grilles de refroidissement exposées, et un joint en caoutchouc sur le plateau de la carte SIM laisse entrevoir un certain degré d'étanchéité.

Bien sûr, la partie la plus excitante du ROG Phone 6 est qu'il est alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 - ce qui signifie qu'il devrait être l'un des téléphones Android les plus puissants au monde.

Android Central a pu tester l'appareil et, sans surprise, il bat tous les téléphones de la génération précédente. La seule chose qui l'a battu est l'iPhone 13 Pro series, qui a obtenu un score légèrement supérieur dans le test 3DMark Wild Life Extreme.

Malheureusement, l'efficacité accrue offerte par le Snapdragon 8+ Gen 1 n'a pas pu être testée, et l'autonomie plus longue offerte par ce combiné pourrait s'avérer être l'une de ses caractéristiques les plus importantes.

On ne sait toujours pas quand le ROG Phone 6 sera commercialisé, mais nous resterons attentifs.

Écrit par Luke Baker.