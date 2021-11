Asus ROG Phone 5s et 5s Pro lancé avec Snapdragon 888+ et 18 Go de RAM

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus a dévoilé une version améliorée de son impressionnant ROG Phone 5, et celui-ci est doté dune puissance alléchante sous le capot.

Le ROG Phone 5s et le ROG Phone 5s Pro sont incroyablement similaires à leurs prédécesseurs, mais sont livrés avec un processeur plus puissant et sont disponibles avec une quantité ridicule de RAM.

Plus précisément, Asus a remplacé la plate-forme Snapdragon 888 par le Snapdragon 888+ , qui possède des cœurs principaux plus puissants. Le téléphone est également disponible dans des configurations avec jusquà 18 Go de RAM. Ce niveau de RAM dans un téléphone est - franchement - ridicule.

Pour le modèle Pro, cest la seule variante de RAM disponible dans un modèle qui est également livré avec un stockage de 512 Go. Quant au non-Pro, il existe également des variantes de 8 Go, 12 Go et 16 Go de RAM avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage.

La seule autre vraie différence entre le Pro et le modèle standard se trouve à larrière du téléphone. Là où le 5s régulier a une matrice danimation LED colorée à larrière, le Pro dispose dun véritable panneau basé sur AMOLED capable danimations plus avancées.

Sinon, les deux téléphones sont identiques et pratiquement identiques au ROG Phone 5 du début de lannée. Les deux ont dénormes écrans AMOLED de 6,78 pouces construits par Samsung avec des taux de rafraîchissement jusquà 144 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits.

Ils sont recouverts de Corning Gorilla Glass Victus pour plus de durabilité, prennent en charge HDR10 et HDR10+ et disposent de puissants haut-parleurs stéréo avec des amplificateurs spécialement conçus pour offrir un son de qualité.

Ce nest pas seulement dans le traitement et les graphiques que le ROG Phone 5s a beaucoup de puissance, cest aussi dans les capacités de la batterie. Avec une batterie de 6000 mAh, il fait partie des plus volumineux du marché et peut être rempli rapidement grâce à une charge filaire de 65 W.

Il y a un système de triple caméra à larrière - le même quavant - avec un appareil photo principal de 64 mégapixels, un ultra-large de 13 mégapixels et une macro de 5 mégapixels.

Vous obtenez également les mêmes boutons dépaule sensibles au toucher qui peuvent être programmés / mappés à des fonctions spécifiques sur une base par jeu, ainsi que deux capteurs tactiles arrière et un écran avec un taux déchantillonnage tactile de 360 Hz. En dautres termes, cest un téléphone conçu pour les joueurs, et sil ressemble au ROG Phone 5, il sera excellent.

Le ROG Phone 5 dAsus est disponible dès aujourdhui en Europe. Au Royaume-Uni, le modèle ROG Phone 5s 16 Go/512 Go vous coûtera 999 £, tandis que le modèle 18 Go/512 Go Pro a un prix de 1099 £ et est disponible en pré-commande.