Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus a présenté une nouvelle version de son téléphone ROG Phone 5 axé sur les jeux qui a été lancé plus tôt cette année avec le chipset Qualcomm Snapdragon 888. Le téléphone amélioré, appelé ROG Phone 5S , fait ses débuts aux côtés dun modèle ROG Phone 5S Pro.

Le géant de la technologie taïwanais lance ses derniers téléphones de jeu phares à Taïwan. Ils arborent tous deux des écrans FHD+ AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une prise en charge dun taux déchantillonnage tactile jusquà 300 Hz et dune latence tactile de 24,3 ms. La version Pro contient le chipset Qualcomm Snapdragon 888+, jusquà 18 Go de RAM et jusquà 512 Go de stockage. Le ROG Phone 5s commence à 16 Go/256 Go.

Leur design est similaire à celui du ROG Phone 5, avec un logo ROG illuminé RVB et une protection Corning Gorilla Glass Victus. Les autres caractéristiques incluent la prise en charge de la double carte SIM (nano + nano), deux haut-parleurs frontaux linéaires à 7 aimants 12x16 mm avec son GameFX et Dirac HD, quatre microphones avec technologie de réduction du bruit Ozo et une prise audio de 3,5 mm.

Oh, et il y a un capteur dempreintes digitales à lécran.

Vous pouvez également trouver des capteurs à ultrasons pour AirTrigger 5, une détection de presse à poignée, une prise en charge de Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou et NFC, ainsi quune batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide HyperCharge de 65 W via le port USB Type-C.

En ce qui concerne la photographie, les téléphones offrent un appareil photo arrière de 64 mégapixels avec un capteur Sony IMX686 (taille de pixel de 0,8μm, ouverture f/1,8) associé à un 13 mégapixels (appareil photo ultra-large de 125 degrés avec ouverture f/2,4) et un capteur macro de 5 mégapixels (avec ouverture f/2.0.)

Il y a une caméra frontale de 24 mégapixels (avec une taille de pixel de 0,9 µm et une ouverture f/2,0).

Enfin, les deux modèles exécutent Android 11 OS avec ROG UI.

Si cela vous intéresse, lAsus ROG Phone 5s commence à 29 990 NT NT (environ 1 077 $) et monte à 33 990 NT NT (environ 1 221 $). Il est disponible dans les couleurs Phantom Black et Aurora White. Le ROG Phone 5s Pro coûte 37 990 $ NT (environ 1 365 $) et est uniquement disponible en couleur Phantom Black.

La version Pro comprend également un AeroActive Cooler 5 dans la boîte. Les deux modèles ont été lancés à Taïwan et commenceront à être expédiés à partir du 24 août 2021.

