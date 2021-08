Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus semble développer une nouvelle version de son téléphone axé sur les jeux , le ROG Phone 5 , qui a été lancé plus tôt cette année avec le chipset Qualcomm Snapdragon 888. Le modèle amélioré, cependant, qui sappellerait ROG Phone 5S, pourrait contenir un Snapdragon 888 Plus.

Le ROG Phone 5S est récemment apparu dans la liste des produits dun détaillant en ligne chinois AliExpress , révélant quil pourrait être livré avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage ou 18 Go de RAM et 512 Go de stockage, ainsi quune batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 65 W et le Snapdragon 888 Plus. Gardez à lesprit que lorsque Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 888 Plus lété dernier, Asus a suggéré que le chipset viendrait sur un nouveau téléphone ROG.

Le ROG Phone 5S, disponible en pré-commande sur AliExpress, ninclut pas de date de lancement, mais il note une seule option de couleur noire. Tout cela nous porte à croire que le téléphone pourrait être lancé le plus tôt possible. Nous ne connaissons toujours pas lécran, les caméras ou les dimensions, mais étant donné quil sagit dune mise à niveau S, on peut supposer quil ne sera pas trop différent du modèle de lannée dernière. Nous pensons quil arborera au moins un écran AMOLED à 144 Hz.

Asus na pas encore annoncé officiellement le ROG Phone 5S, alors prenez tout ici avec une pincée de sel. Peut-être que nous aurons bientôt des nouvelles de lentreprise.

