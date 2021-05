Fuite des prix de lAsus Zenfone 8

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LAsus Zenfone 8 sera officiellement lancé demain, mercredi 12 mai, lors dun événement en ligne .

Cela nous montrera si elles correspondent aux principales fuites de photos que nous avons diffusées la semaine dernière et, espérons-le, révéleront les prix régionaux - bien que nous ayons peut-être une bonne idée de ce quils seront déjà.

En effet, les détails des prix de trois modèles ont également été divulgués, le pronostiqueur Sudhanshu révélant combien les variantes de 128 Go et 256 Go coûteront en euros.

Publié par 91Mobiles , les prix allégués sont les suivants:

Asus Zenfone 8 - 8 Go de RAM, 128 Go de stockage: 700 € (environ 602 £)

Asus Zenfone 8 - 8 Go de RAM, 256 Go de stockage: 750 €

Asus Zenfone 8 - 16 Go de RAM, 256 Go de stockage: 800 €

Il ny a pas encore de prix pour lAsus Zenfone 8 Flip, également très répandu, le modèle avec un appareil photo rabattable (comme sur le téléphone de lannée dernière ).

On dit quen raison de la pandémie en cours et, en particulier, de la crise actuelle en Inde, le téléphone ne sy lancera pas pour le moment. Il est toujours en cours pour une sortie européenne.

LAsus Zenfone 8 standard arborera prétendument un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et un écran FHD + de 5,92 pouces,

LAsus Zenfone 8 Flip portera également le Snapdragon 888, mais aura un écran accru de 6,67 pouces. Sa caméra arrière se retourne également pour les selfies.

Écrit par Rik Henderson.