Officiel Asus Zenfone 8 Flip: Les meilleures caméras selfie du secteur?

(Pocket-lint) - Asus a annoncé la version 2021 de son smartphone qui offre un écran totalement exempt dencoches ou de perforations, grâce à la caméra flip-up.

Le Zenfone 8 Flip est un téléphone de qualité phare, où les trois caméras à larrière du téléphone peuvent pivoter vers lavant, ce qui en fait une proposition intéressante pour ceux qui souhaitent de superbes selfies.

Il existe un boîtier en "métal liquide" ainsi quun moteur amélioré avec un arbre de sortie puissant de 50%, testé pour 300 000 flips selon Asus . Vous pouvez avoir toutes les caméras face à vous, ou vous pouvez ajuster langle pour obtenir exactement la photo que vous souhaitez.

Les appareils photo sont composés dun appareil photo principal Sony IMX686 de 64 mégapixels, dun appareil photo ultra-large Sony IMX363 de 12 mégapixels et dun appareil photo à zoom optique 3x de 8 mégapixels.

Le capteur AG signifie que si vous laissez tomber le téléphone, la caméra se range.

Il y a un grand écran de 6,67 pouces, vendu sur lavantage quil offre de pouvoir utiliser chaque pixel, plutôt que davoir un trou dans votre contenu. Il est AMOLED, offre une résolution Full HD + et offre un taux de rafraîchissement de 90Hz.

Lalimentation du téléphone est le Qualcomm Snapdragon 888 5G , ce qui signifie que vous obtenez un niveau de performance supérieur, avec 8 Go de RAM et jusquà 256 Go de stockage - et la prise en charge de la microSD.

Il est impossible déviter le fait quil sagit dun gros téléphone, et il y a une grosse batterie de 5000 mAh pour le faire fonctionner toute la journée. Compte tenu de la façon dont laffichage est configuré avec ces caméras, le flip est susceptible dêtre populaire auprès de ceux qui aiment consommer du contenu, peut-être regarder des vidéos en déplacement ou qui souhaitent jouer sans le trou de perforation.

LAsus Zenfone 8 Flip est également dun très bon rapport qualité-prix, à partir de 699 £ / 799 €, moins cher que de nombreux téléphones de cette taille avec ce matériel.

Écrit par Chris Hall.