Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus a annoncé son dernier smartphone phare et son étonnamment petit. Au lieu dempiler les meilleures spécifications dans le plus grand téléphone quil pourrait trouver, il lance un produit phare compact, qui cherche à plaire à ceux qui ne veulent pas dun énorme téléphone.

Il entre sur un marché où la majorité des petits téléphones sont de faible spécification, avec seulement vraiment leSony Xperia 5 assis dans cet espace.

LAsus Zenfone 8 ne veut pas lésiner sur les spécifications flagshiyp, cependant, offrant toute la puissance que vous trouverez dans dautres téléphones haut de gamme. Cest un Qualcomm Snapdragon 888 5G assis à lintérieur, des options pour la RAM jusquà 16 Go et le stockage jusquà 256 Go.

Il y a un écran de 5,9 pouces, avec une résolution de 2400 x 1080 pixels - 446ppi - qui offre un rafraîchissement adaptatif jusquà 120 Hz.

Il y a deux haut-parleurs, avec le haut-parleur doreille tirant vers lavant et le haut-parleur de base tirant vers le bas, chacun avec un ampli Cirrus Logic et une optimisation de Dirac. Il existe également une prise casque 3,5 mm.

La batterie est une cellule de 4000 mAh, ce qui semble assez gros compte tenu de la forme compacte de ce téléphone, alors quil y a une charge de 30 W - et un adaptateur HyperCharge de 30 W dans la boîte.

Il y a un trou de perforation dans lécran pour lappareil photo Sony IMX663 de 12 mégapixels à lavant, tandis que larrière du téléphone reçoit deux appareils photo - un appareil photo principal Sony IMX686 de 64 mégapixels avec OIS et un Sony IMX363 de 12 mégapixels ultra-large.

Lultra-large peut doubler comme un appareil photo macro grâce à sa plage de mise au point étroite, mais il ny a pas de zoom optique, Asus suggérant à la place dutiliser un zoom numérique avec un recadrage par capteur pour se rapprocher de laction.

Il y a une protection contre leau IP69 et une belle construction solide, avec un Gorilla Glass Victus à larrière givré - qui protège également lavant du téléphone.

Il est peu probable que le design crie "regarde-moi", mais la taille et la puissance rendront ce téléphone attrayant pour ceux qui ne veulent pas se sacrifier pour devenir plus petit.

Epic v Apple, lavenir des projecteurs et plus - Podcast Pocket-lint 102 Par Rik Henderson · 12 Peut 2021

Lautre avantage quil a est doffrir un prix moins cher, à partir de 599 £ / 599 €, une tranche saine moins chère que le téléphone compact de Sony. Il y aura également un prix de 539 £ pour ceux qui achèteront avant le 31 mai.

Écrit par Chris Hall.