Asus Zenfone 8 et 8 Flip Spécifications et photos divulguées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus dévoilera bientôt ses deux nouveaux modèles Zenfone pour 2021, mais les rendus et les spécifications ont déjà été divulgués.

L Asus Zenfone 8 sera annoncé le 12 mai - lors dun événement en ligne confirmé par la société elle-même . Un Asus Zenfone 8 Flip - avec le retour de la caméra rabattable, est également attendu.

Les deux combinés sont conçus pour fonctionner sur le processeur Qualcomm Snapdragon 888, 91Mobiles affirmant que la caméra 8 Flip peut passer dun module orienté vers larrière à une face vers lavant pour les selfies. Cest un peu comme lappareil photo du Zenfone 7 de lannée dernière (comme vous pouvez le voir sur limage ci-dessus).

91Mobiles affirme également avoir mis la main sur des rendus officiels. Ils montrent quun modèle plus standard sans caméra flip sera disponible cette fois-ci.

Il sera plus petit que le 8 Flip, avec un écran FHD + de 5,92 pouces, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

On dit quil est livré avec une double caméra fixe à larrière, avec un capteur principal de 64 mégapixels et une macro de 12 mégapixels. Il y aura une batterie de 4000 mAh à lintérieur, prenant en charge une charge rapide de 30 W.

Le Zenfone 8 Flip aura un écran FHD + AMOLED beaucoup plus grand de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il contiendra également 8 Go de RAM, mais avec une capacité de stockage accrue de 256 Go.

Lunité de caméra flip abritera un capteur principal de 64 mégapixels, 8 mégapixels pour le téléobjectif et 12 mégapixels pour la macro.

On dit que la batterie est de 5000 mAh et quelle prend également en charge une charge rapide de 30 W.

Nous en saurons plus le 12 mai lors de lévénement.

Écrit par Rik Henderson.