Le ROG Phone 5 est disponible en éditions standard, Pro et Ultimate, jusquà 18 Go de RAM

(Pocket-lint) - Asus a annoncé la nouvelle version de son téléphone de jeu dédié, le ROG Phone 5 . Il y aura un certain nombre de versions différentes de ce téléphone, avec trois variantes de lappareil standard - et une version Pro et Ultimate également.

Tous les appareils partagent un design similaire, disponible en noir ou blanc, avec un plateau SIM contrasté sur le côté. Larrière du téléphone reçoit une zone RVB, avec un éclairage pour vous permettre de personnaliser et de recevoir des notifications de ce logo.

Mais ce nest que le téléphone ordinaire qui a le logo RVB, les versions Pro et Ultimate obtenant un écran ROG Vision RVB à larrière qui peut faire beaucoup plus, comme afficher des logos et dautres animations. Vous pourrez utiliser le logiciel Armory Crate pour personnaliser et contrôler ces zones RVB.

Tous les appareils sont installés sur le Qualcomm Snapdragon 888 5G pour toute la puissance que vous pourriez souhaiter. Cest une excellente base, mais le ROG Phone 5 offre ensuite différents niveaux de RAM en fonction de lappareil que vous choisissez.

La version régulière du ROG Phone 5 démarrera avec 8/128 Go pour 799 €, puis passera à 12/256 Go pour 899 € et proposera enfin 16/256 Go pour 999 €.

Le ROG Phone 5 Pro sera livré avec 16/512 Go et coûtera 1199 €, tandis que le ROG Phone 5 Ultimate recevra un énorme 18/512 Go sera de 1299 € - mais cela est également livré avec un coffret cadeau rempli de goodies.

Lécran OLED fourni par Samsung Display fonctionne à 144 Hz et est de 6,8 pouces, bien que le téléphone ne mesure que 2 mm de plus que la version précédente. Il est surmonté de Gorilla Glass Victus pour la protection. Les appareils photo sont essentiellement les mêmes que le téléphone précédent, avec un appareil photo principal de 64 mégapixels, ainsi que des objectifs ultra-larges et macro.

Il existe une batterie de 6000 mAh, divisée en deux cellules, prenant en charge une charge de 65 W, avec la promesse quelle devancera les principaux concurrents tels que le Xiaomi Mi 11 ou le Samsung Galaxy S21 Ultra lors de la lecture de jeux de premier plan. Il y a deux ports de type C sur le téléphone, un en bas et un sur le côté.

Une chambre à vapeur 3D et une feuille de graphite sont en place pour faciliter le refroidissement, tandis que le SoC - système sur puce - a été déplacé vers le centre du téléphone, plutôt que de sasseoir à une extrémité comme dans les téléphones normaux. Nous avons vu un mouvement similaire du Legion Phone Duel , lavantage étant que vous pouvez ensuite ajouter un ventilateur accessoire pour refroidir directement le SoC en le clipsant à larrière du téléphone.

Il existe deux haut-parleurs stéréo, ainsi quune prise casque 3,5 mm, équipés dun DAC et dune platine AudioWizard pour personnaliser laudio selon vos préférences. En plus de laudio, il y a un moteur haptique qui peut ajouter un retour tactile, par exemple. pour vous donner une sensation plus immersive dans les tireurs.

Pour améliorer vos performances de jeu, en plus du matériel de base, il existe une gamme complète de commandes de mouvement que vous pouvez mapper aux pressions de bouton, ce qui signifie que vous pouvez utiliser un geste pour exécuter des fonctions spécifiques dans le jeu - ainsi que des déclencheurs aériens sur le en haut du téléphone, permettant dappuyer sur le cadre du téléphone plutôt que dutiliser les boutons à lécran.

Les ROG Phone 5 Pro et Ultimate étendent cette offre en ajoutant deux zones tactiles supplémentaires à larrière du téléphone afin que vous puissiez ajouter plus de boutons.

Il se passe certainement beaucoup de choses sur le ROG Phone 5, en plus dêtre un appareil Android 11. La bonne nouvelle est quil sera largement disponible (prix et dates complets à confirmer), et lappareil dentrée de gamme est abordable, tout en offrant encore beaucoup de puissance.

Écrit par Chris Hall.