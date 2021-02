Le nom du ROG Phone 5 est confirmé à lapproche du lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu des spéculations sur la prochaine génération du téléphone ROG depuis un certain temps. Mais maintenant, grâce à un post sur Weibo, nous savons quil va sappeler le ROG Phone 5.

Les rumeurs sur le nouveau téléphone ROG circulent depuis un certain temps, mais le plus gros point de friction était le nom. Le chiffre 4 nest pas populaire en Chine car il ressemble au mot mort, il est donc souvent ignoré.

Cela avait conduit à spéculer sur le fait que le téléphone ROG passerait de 3 à 5 dans la dénomination - et cela semble avoir été confirmé.

Laffiche du teaser ne nous en dit pas beaucoup plus. Nous navons toujours pas de calendrier pour le lancement, mais avec le MWC Shanghai prévu du 23 au 25 février, nous ne serions pas surpris de voir un lancement prochain. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le téléphone ROG serait disponible en Inde à partir de mars, ce qui correspond à cette chronologie.

Nous avons déjà vu des fuites de prototype dun appareil avec un petit écran arrière - peut-être pour se montrer pendant le jeu - mais nous ne nous attendons pas à un énorme changement par rapport au précédent téléphone ROG - à lexception dune mise à jour complète du matériel, bien sûr.

Cela verra probablement le Qualcomm Snapdragon 888 alimenter tout et lactualisation rapide est susceptible de passer à ce matériel plus puissant.

Le téléphone ROG nest pas toujours largement distribué, mais avec la concurrence croissante dans ce segment de la part de Lenovo Legion Phone Duel , Black Shark et RedMagic - ainsi quune plus grande optimisation de Samsung - il y a plus à jouer que lintérêt pour les téléphones de jeu sur mesure se développent.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur trois Par Rob Kerr · 18 Février 2021

Nous vous apporterons tous les détails du lancement dès que nous les aurons.

Écrit par Chris Hall.