Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La dernière version dAsus de son combiné spécifique au jeu - que lon pense être l Asus ROG Phone 5 - est maintenant apparue sur Geekbench.

Cela fait suite à plusieurs fuites dimages et listes de certifications de communication, qui suggèrent chacune que le lancement doit être très prochain.

La publication de Geekbench, découverte par lutilisateur de Twitter Abhishek Yadav, révèle que le prochain téléphone fonctionnera avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et 16 Go de RAM.

Asus Rog 5 repéré sur geekbench avec 16 Go de RAM.

-snapdragon 888

-android 11

-16 Go de RAM

Il sera également livré avec Android 11 prêt à lemploi.

La publication révèle également quelque chose sur le nom. Pendant des semaines, on ne sait pas si Asus sautera le ROG Phone 4 et optera directement pour le 5. Maintenant, il semble que ce soit probablement le cas.

La liste Geekbench est pour un appareil avec le numéro de modèle 1005DA. Considérant que lAsus ROG Phone 3 portait la désignation 1003D, cela correspond à la spéculation selon laquelle le suivi sappelle Asus ROG Phone 5.

Le numéro 4 serait malchanceux dans certains pays asiatiques, ce qui pourrait être la raison de lécart.

Des rumeurs précédentes ont suggéré que le nouveau téléphone - quel que soit son nom - aura un écran de 6,78 pouces, deux batteries de 3000 mAh et serait similaire à son prédécesseur en termes de look et dappareil photo.

Écrit par Rik Henderson.