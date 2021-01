Asus ROG Phone 4 ou 5: date de sortie, rumeurs et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus a annoncé le ROG Phone 3 en juillet 2020, mais les rumeurs concernant le prochain téléphone de jeu dAsus ont déjà repris.

Il y a même eu une allumeuse officielle pour le nouveau téléphone, alors voici tout ce que vous devez savoir sur les fuites et les détails jusquà présent. Actuellement, on ne sait pas comment le nouveau téléphone sappellera, mais Asus pourrait sauter 4 et passer directement à 5.

Le ROG Phone 3 a été dévoilé en juillet 2020 et a mis du temps à se déployer à linternational - il na atteint les États-Unis quen octobre 2020.

Grâce à un tease officiel du nouvel appareil, on sait que le ROG Phone 4 ou 5 (nom à confirmer) sera bientôt lancé. Nous soupçonnons quil pourrait faire une apparition au MWC Shanghai en février 2021, lévénement en Chine progressant de plusieurs mois et lévénement espagnol retardé jusquen juin.

Il ny a eu aucune fuite entourant la construction du prochain téléphone ROG. Étant donné que la version précédente na été lancée que récemment, nous ne nous attendons pas à un changement radical de conception - et il est probable quAsus voudra continuer à utiliser la même gamme daccessoires sur les deux appareils.

La seule image que nous avons est celle du teaser, qui montre un affichage assez sans lunette, ce qui ne nous en dit pas vraiment beaucoup.

Il ny a pas eu de fuites substantielles autour du nouvel écran, mais nous ne nous attendons pas à un énorme changement par rapport à lappareil précédent. Cela verrait un panneau AMOLED de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un échantillonnage tactile de 270 Hz et une finition plate.

Auparavant, la résolution était Full HD + et nous nous attendions à la même chose dans le prochain téléphone ROG.

Qualcomm Snapdragon 888

8 Go de RAM

On sattend à ce que le téléphone ROG 4/5 fonctionne sur le dernier matériel de Qualcomm, le Snapdragon 888. Cest à prévoir dun téléphone de jeu où laccent est mis sur la puissance et les performances. Des repères qui ont fui suggèrent que le Snapdragon 888 sera à bord avec 8 Go de RAM.

Il y aura probablement des versions améliorées du téléphone, comme pour le ROG Phone 3, nous nous attendons donc à jusquà 16 Go de RAM.

Auparavant, la batterie était de 6000 mAh et nous nous attendions à ce que cela reste, avec la charge rapide.

Nous nous attendons à ce que ce téléphone soit lancé avec Android 11.

Il y a un aperçu de toutes les fuites entourant le ROG Phone 4 ou 5.

Un teaser officiel du téléphone ROG nouvelle génération est apparu sur Weibo.

Les scores de benchmarking Geekbench et HTML5 sont apparus pour un nouvel appareil Asus considéré comme le prochain téléphone ROG.

Écrit par Chris Hall.