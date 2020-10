Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier téléphone dAsus, le ROG Phone 3, est désormais disponible à la vente aux États-Unis. Doté dun chipset Qualcomm Snapdragon 865 Plus, dun écran OLED HDR de 6,59 pouces (taux de rafraîchissement de 144 Hz), de 512 Go de stockage (ROM UFS 3.1), dune batterie de 6000 mAh et dune prise en charge de la 5G, cest une centrale électrique dun appareil de jeu mobile.

Vous pouvez obtenir le ROG Phone 3 dans lun des deux modèles. Il existe un modèle de 1 000 $ avec 12 Go de RAM, tandis que lautre modèle coûte 1 100 $ et 16 Go de RAM. Cela signifie quils coûtent de 100 $ à 200 $ de plus que le téléphone ROG de lannée dernière, mais vous obtenez un appareil avec plus de RAM que sur la plupart des produits phares.

Asus a déclaré que les boutons du capteur de mouvement du téléphone, ou AirTriggers, qui donnent une expérience de bouton dépaule, ont été mis à jour et offrent désormais la possibilité de cartographier une action lorsque vous secouez le téléphone. Asus présente également des accessoires de jeu, notamment une manette de jeu à 150 $ et une station daccueil TwinView.

Il existe également un nouvel accessoire de ventilateur, appelé AeroActive Cooler 3, pour aider à compenser la chaleur générée par le processeur et le chipset. Pour en savoir plus sur lappareil, y compris toutes les fonctionnalités et spécifications et comment elles saméliorent par rapport au prédécesseur du Rog Phone 3, consultez le guide détaillé de Pocket-lint ici.

Les deux modèles dAsus ROG Phone 3 sont désormais disponibles à lachat sur le site Web américain d Asus , tout comme les nouveaux accessoires pour téléphones.

Écrit par Maggie Tillman.