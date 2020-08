Lancement de la série Asus Zenfone 7, avec triple caméra rabattable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus a dévoilé sa dernière série de téléphones Zenfone lors dun événement de lancement organisé à Taiwan, et le dernier apporte cet intrigant appareil photo à bascule de la génération précédente , mais augmente la mise en ce qui concerne les spécifications et le nombre dappareils photo.

Il existe deux téléphones dans la série: Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro, et les deux sont remarquablement similaires, mais la seule vraie différence est le stockage et la RAM disponibles sur le 7 Pro.

Ce sera sans aucun doute cet appareil photo rabattable qui deviendra le principal sujet de discussion de ce téléphone, et cette fois, Asus la équipé dun système à triple caméra.

Le triple système est composé dun appareil photo principal de 64 mégapixels avec ouverture f / 1,8 et stabilisation optique de limage. Il est accompagné dun appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et dun appareil photo à zoom optique 3x (avec zoom numérique jusquà 12x).

Être une caméra flip-up signifie que vous utilisez ces trois mêmes caméras pour les selfies, mais cela vous permet également de prendre des photos sous des angles inhabituels et de toujours pouvoir cadrer votre photo à laide de lécran.

À lintérieur, il possède toutes les spécifications que vous attendez dun produit phare: un processeur phare Snapdragon 865+, une RAM LPDDR5 et un stockage flash UFS 3.1. Le modèle standard dispose de 128 Go de stockage avec 6 Go ou 8 Go de RAM. Le Pro dispose de 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM.

Avec la caméra utilisant une caméra rabattable pour les selfies, il ny a aucune obstruction sur lécran. Pas dencoche, pas de découpe de caméra. Un seul grand panneau AMOLED de 6,67 pouces avec des cadres minces occupant 92% de la surface disponible.

Il a également des spécifications daffichage impressionnantes. Il sagit dun panneau AMOLED 90 Hz avec une réponse tactile de 200 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il dispose également dune certification HDR compatible avec Amazon, YouTube et Netflix.

En ce qui concerne la puissance de la batterie, Asus est aussi généreux que toujours, offrant une grande batterie de 5000 mAh qui pourrait même durer deux jours, et quand elle est épuisée, vous avez une charge rapide de 30 W pour prendre soin de la remplir à nouveau avec la prise en charge de Power Delivery et Charge rapide 4.0.

Du point de vue logiciel, il exécute ZenUI sur Android 10 , mais contrairement aux itérations plus anciennes, cette version ressemble beaucoup plus à Android. Cest une expérience logicielle plus propre.

En convertissant la devise locale taïwanaise (où le téléphone est lancé en premier) en dollar américain, le prix de la série Zenfone 7 correspond à peu près à ce que vous attendez dun produit phare moderne. Le Pro pousse autour de la barre des 1000 $, avec le modèle standard autour de 750 $ pour la capacité de stockage la plus faible.

Les téléphones de la série Zenfone 7 débarqueront en Europe le 1er septembre, cependant, Asus nous a informés quil ne devrait pas être lancé au Royaume-Uni et quil ne se rendra pas non plus sur les marchés nord-américains selon Engadget .

Écrit par Cam Bunton.