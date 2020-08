Asus Zenfone 7 révélé sur des photos pratiques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors quAsus a confirmé quil annoncerait le Zenfone 7 le 26 août , le nouveau téléphone a fuité dans son intégralité grâce à des images pratiques apparaissant en ligne.

La plupart de ces images proviennent de Weibo - et il existe également des rapports sur une vidéo pratique complète - bien que nous nayons vu que des captures de cette vidéo (ci-dessous) plutôt que de la vidéo elle-même.

Il y a un appareil photo flip-up comme il y en avait sur le Zenfone 6, cette fois avec trois objectifs qui passeront des caméras arrière à lavant lorsque vous aurez besoin de prendre un selfie.

Cela a lavantage supplémentaire de laisser lécran sans encoches ou trous pour une belle vue dégagée.

Cet écran aurait une résolution de 6,4 pouces de 2340 x 1080 pixels et ces caméras seraient un téléobjectif principal de 64 mégapixels, ultra-large de 12 mégapixels et téléobjectif de 8 mégapixels.

Nous avions déjà eu la confirmation que le Zenfone 7 serait alimenté par le Qualcomm Snapdragon 865 et nous envisageons 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, bien que dautres versions soient également attendues.

Une batterie de 5000 mAh devrait alimenter lensemble du paquet.

Nous nous attendons également à voir un modèle Asus Zeonfone 7 Pro, alimenté par le Snapdragon 865+ amélioré, bien que nous nous attendions à quelques différences supplémentaires pour se qualifier pour le nom Pro quune simple bosse mineure au processeur.

LAsus Zenfone 7 sera annoncé à Taiwan le 26 août.

Écrit par Chris Hall.