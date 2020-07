ROG Phone 3 est un autre téléphone de jeu monstre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Republic of Gamers a lancé son smartphone de jeu de troisième génération, le ROG Phone 3 , mis à jour avec le dernier matériel pour vous offrir le meilleur que vous pouvez obtenir pour votre jeu.

Alors que ce marché a été limité à quelques acteurs comme ROG et Black Shark , lintroduction de Lenovo avec son Legion Duel démontre quil sagit dun secteur du marché qui se réchauffe.

Nous avons mis ces deux téléphones face à face afin que vous puissiez voir comment ils se comparent ici .

Le ROG Phone 3 est installé sur le Qualcomm Snapdragon 865 Plus, la toute dernière version du matériel de Qualcomm. Il aura jusquà 16 Go de RAM, mais Asus présente un certain nombre de modèles différents, à partir de 8 Go, ce qui le rend beaucoup plus abordable.

Pour garder le téléphone au frais, il y a un système de refroidissement interne, mais il y a aussi un ventilateur externe à clipser qui fera passer lair à larrière du téléphone, prétendant refroidir le téléphone jusquà 4 degrés. Cela devrait vous permettre de jouer confortablement pendant de longues périodes.

Passant à lécran, il y a un écran AMOLED de 6,59 pouces, poussant ici un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un autre clin dœil à lhéritage de jeu de ce téléphone. Bien sûr, vous devrez trouver des jeux prenant en charge 144 Hz pour en tirer le meilleur parti. Vous pourrez contrôler des éléments tels que la fréquence de rafraîchissement via les paramètres rapides du téléphone.

Il a également un taux déchantillonnage tactile de 270 Hz qui est supérieur à celui de la plupart des concurrents, ROG affirmant quil y a moins de retard dentrée sur ces appareils que les téléphones OnePlus ou Samsung.

Lécran reste fidèle à la résolution Full HD +, mais il prend en charge HDR, il devrait donc également être idéal pour diffuser les derniers films.

Il y aura une gamme de commandes logicielles pour personnaliser le téléphone afin de vous assurer de tirer le meilleur parti du matériel pour le jeu auquel vous jouez.

Passant à la batterie, cest un énorme 6000mAh avec une charge de 30W. Ce nest pas le plus rapide, mais avec ROG disant que vous pourrez jouer à PUBG Mobile pendant 9,2 heures à partir dune seule charge, vous naurez peut-être pas besoin de charger aussi souvent!

Pour soutenir vos efforts de jeu, il existe des haut-parleurs stéréo personnalisés avec un système GameFX pour le contrôler, tandis quil existe également des capteurs tactiles autour du téléphone pour vous offrir des options de contrôle supplémentaires sur le côté du téléphone à laide du système AirTrigger 3.

À larrière, lappareil photo principal mesure 64 mégapixels, auxquels sajoutent un appareil photo ultra-large de 13 mégapixels et un appareil photo macro de 5 mégapixels. Sur le devant se trouve une caméra selfie de 24 mégapixels.

Outre les bases du téléphone, il existe une gamme complète daccessoires. Beaucoup sont livrés dans la boîte - y compris le ventilateur de refroidissement à clip - mais vous pourrez également utiliser le téléphone avec des écrans sans fil et dautres accessoires, y compris la manette de jeu pour que vous nayez pas à tenir le téléphone (encore une fois, vous auront besoin du support des jeux car tous ne supportent pas les contrôleurs externes).

Alors, combien cela coûtera-t-il? Pas autant que vous pourriez penser:

Téléphone ROG 3 16 Go / 256 Go - 1099 €

Téléphone ROG 3 12 Go / 512 Go - 999 €

Téléphone ROG 3 Strix Edition 8 Go / 256 Go - 799 €

Ce dernier de ces derniers est certainement du côté abordable compte tenu du matériel que vous obtenez réellement - il est moins cher que de nombreux téléphones phares équipés de la même manière.

Le ROG Phone 3 ne sera pas disponible aux États-Unis avant un certain temps, mais les précommandes pour les clients européens devraient souvrir sous peu.