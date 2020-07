Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cest la bataille des téléphones de jeu. Et avec lAsus ROG Phone 3 et le Lenovo Legion Phone Dual (ou Legion Pro comme son (mieux) nommé en Chine) étant dévoilés le même jour - le 22 juillet 2020 - il semble juste de mettre ces deux appareils côte à côte.

Asus ROG Phone 3: AMOLED 6,59 pouces, résolution 1080 x 2340, rafraîchissement 144 Hz, réponse tactile de 270 ms

Lenovo Legion Phone Duel: AMOLED 6,65 pouces, résolution 1080 x 2340, rafraîchissement 144 Hz, réponse tactile 240 ms

Asus: 171 x 78 x 9,9 mm / Lenovo: 169,2 x 78,5 x 10 mm

Étant des téléphones de jeu, ces appareils sont gros . Gros sur tout, de la batterie aux spécifications, mais aussi physiquement gros pour aider à refroidir ces puissants entrailles. Les appareils Asus et Lenovo mesurent environ 10 mm dépaisseur, ce qui nest pas une livraison mince.

Le Lenovo a un écran légèrement plus grand, bien que la façon dont tout est enveloppé montre que les deux appareils sont presque identiques en taille. Il y en a très peu, sauf que Lenovo évite le cadre supérieur car il ny a pas dencoche ou de perforation pour la caméra - il a à la place une caméra pop-up montée sur le côté.

À lorigine, on pensait que Lenovo allait pousser dur sur une résolution supplémentaire, mais cette rumeur nétait pas fondée. Au lieu de cela, tout comme le téléphone Asus, il sagit dune résolution Full HD +. Cest pareil à cet égard.

Les deux appareils cochent également le taux de rafraîchissement de 144 Hz, ciblant le dernier must-have pour les joueurs qui veulent des visuels et des temps de réponse ultra-rapides (cest une réponse tactile de 240 m pour le Legion, 270 ms pour le ROG Phone 3).

Nous avons vu que le Lenovo Legion a un logo «Y» lumineux à larrière, lAsus ROG Phone 3 est un peu plus subtil - présentant un design largement similaire à celui de lappareil de deuxième génération. Eh bien, peut-être que subtile nest pas le mot juste: les deux sont très appréciés par léclairage RVB.

Asus ROG Phone 3: Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 16 Go de RAM

Lenovo Legion Phone Duel: Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 16 Go de RAM

Asus: capacité de la batterie de 6000 mAh, charge rapide de 30 W

Lenovo: 5000 mAh, charge rapide 90 W, double USB-C

Les deux appareils: 5G (sous-6 GHz)

Les téléphones de jeu vont à fond en ce qui concerne le matériel, ne négligeant aucun effort pour offrir les spécifications haut de gamme. Cest assez similaire entre ROG et Legion sur papier, les deux offrant un processeur Qualcomm SD865 + avec jusquà 16 Go de RAM chacun.

Mais cest la façon dont ces composants sont gérés avec une intervention matérielle et logicielle de refroidissement qui devrait donner à un appareil un avantage sur lautre - quelque chose que nous ne pouvons pas commenter tant que nous navons pas utilisé les deux.

La Légion fait un gros problème sur ses capacités de refroidissement, car elle utilise une configuration à double batterie. Ses deux cellules de 2500 mAh sont éloignées de la carte mère pour éviter la surchauffe. Mais plus que cela: chaque batterie peut se recharger très rapidement grâce à des vitesses de charge de 90 W et à deux ports USB-C pour permettre ce type de ré-extraction rapide - de zéro à 50% de batterie ne prend que 10 minutes.

En matière de longévité, Asus ne veut pas être surpassé, en faisant un effort supplémentaire avec une capacité de batterie de 6000 mAh. La société a déjà publié un téléphone avec une telle cellule, elle peut donc sappuyer sur cette expérience - bien quavec une charge rapide de 30 W, ce ne soit pas aussi rapide que loffre de Lenovo.

Asus ROG Phone 3: Triple caméras arrière, 64MP f / 1.8 principal, 13MP f / 2.4 grand angle, macro 5MP

Lenovo Legion Phone Duel: deux caméras arrière, 64MP principal f / 1.9 et 16MP f / 2.2 large

Asus: caméra selfie frontale 24MP

Lenovo: caméra pop-up motorisée latérale 20MP

Les caméras arrière nétant pas vraiment un objectif principal pour les téléphones de jeu, lespace est mieux réservé aux autres bibelots! - il est intéressant de voir comment les deux marques ont abordé cela. Il existe un capteur principal de 64 mégapixels dans les deux cas, ainsi quune offre dangle plus large à résolution inférieure - mais seul lAsus va encore plus loin en optant pour un objectif macro 5MP pour les gros plans également.

Cest à lavant quil y a la différence la plus grande et peut-être la plus excitante: la Legion Pro dispose dune caméra selfie contextuelle montée sur le côté. Oui, cest sur le côté, pas sur le dessus, à utiliser lorsque vous tenez le paysage du téléphone pendant ces sessions de jeu.

Cest une décision audacieuse de Lenovo, qui aide à définir cet appareil comme plus remarquable, mais cela profite à lécran car il ny a pas de trou de perforation ou dencoche pour se mettre en travers - contrairement au ROG Phone 3, qui a une section de lunette plus grande. en haut afin de contenir la caméra frontale.

Asus ROG Phone 3: Prix de 799 € à 1099 €

Lenovo Legion Phone Duel: sortie en juillet prévue, prix à partir de 9999 ¥

Alors, combien dargent pouvez-vous espérer vous séparer pour posséder lun de ces appareils? Asus a été très ouvert avec les prix européens, mais Lenovo ne dit pas où lappareil sera lancé en dehors de la Chine ni pour combien encore.

Fait intéressant, la double dénomination de lappareil Lenovo - cest le Legion Pro en Chine, mais Legion Phone Duel ailleurs - confirme en fait quil ne sagira pas dun lancement uniquement en Chine. Cest un gros problème pour une entreprise qui nexpédie pas vraiment ses téléphones ailleurs, nous devrons donc voir comment cela se déroulera dans un proche avenir. Ceux de Chine / régions dAsie applicables avaient le prix confirmé à partir de 9999 ¥ - soit léquivalent de 1135 £ / 1250 € / 1430 $ - lors de sa mise en vente fin juillet.

Asus pousse depuis longtemps sa série de téléphones ROG sur des marchés plus larges et continue de le faire avec lappareil de troisième génération. Il sera disponible sous trois formes, avec le prix comme suit:

8 Go + 128 Go Édition Strix: 799 €

Édition de base 12 Go + 256 Go: 999 €

Version haut de gamme 16 Go + 512 Go: 1099 €

Nous pensons que cest une bonne affaire, quelle que soit loption que vous choisissez. Non pas que nous pensons que 16 Go de RAM sont nécessaires pour le moment pour les titres Android - mais si vous voulez être à lépreuve du temps, allez-y. En outre, Asus est allé en grand avec les accessoires - vous pouvez tout savoir sur les contrôleurs supplémentaires, le mini-PC, les claviers, etc. dans notre fonction dédiée Asus ROG Phone 3 .