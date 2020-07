Asus ROG Phone 3 excite dans la fuite dimage de haute qualité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le ROG Phone 3 - le téléphone de jeu de nouvelle génération dAsus - est sur le point de se lancer et a connu une succession de fuites ces dernières semaines. Nous avons maintenant des images de haute qualité montrant la conception du téléphone et cela semble passionnant.

Ces images proviennent dEvan Blass, nous savons donc quelles proviennent dune source fiable, répertoriée sur Patreon et nous donnent le meilleur aperçu de ce prochain téléphone à ce jour.

Le style agressif est clair, avec ce logo illuminé à larrière et ce bord dangle de la caméra.

Cela nous donne également un bon aperçu de lavant du téléphone, où le front et le menton peuvent être vus, la caméra avant intégrée dans cette lunette supérieure, ce qui signifie quil ny a pas dencoche ni de perforation.

Bien que certains puissent voir cela comme une conception légèrement datée, cest en fait beaucoup plus pratique pour les jeux où vous avez besoin despace pour saisir le téléphone - et il est préférable de ne pas avoir dintrusions sur lécran où vous voulez des graphiques et des contrôles.

Le ROG Phone 3 devrait être lancé avec une nouvelle version du dernier matériel Qualcomm, le Snapdragon 865 Plus. Il y aurait une énorme batterie de 6000 mAh et un écran de 6,59 pouces à 120 Hz.

Lappareil photo devrait offrir un capteur principal de 64 mégapixels ainsi quun capteur secondaire de 13 mégapixels et un troisième capteur non divulgué.

Le ROG Phone 3 doit être lancé le 22 juillet et sera en tête-à-tête avec le Lenovo Legion Phone .