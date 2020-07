Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La troisième génération du téléphone de jeu dAsus, le bien nommé ROG Phone 3, a déjà été écrit pour un lancement le 22 juillet.

De nombreuses informations ont été divulguées sur ce à quoi sattendre de cet appareil de jeu de nouvelle génération, mais cest la capacité de la batterie qui est maintenant sous le feu des projecteurs.

Pourquoi? Parce que cest énorme. Une fuite, citant la certification taïwanaise , montre que lon peut sattendre à une cellule de 6000 mAh à bord.

Cela représente près de 50% de capacité de plus que certains produits phares de premier plan.

La raison est évidente: le Rog Phone 3 est entièrement dédié au jeu, et avec la plate-forme Qualcomm Snapdragon 865 Plus confirmée pour lappareil, il va consommer beaucoup dénergie et aura besoin de ce jus supplémentaire pour continuer.

Cela nous fait nous demander à quel point le téléphone sera physiquement grand. Ça ne va pas être petit, cest sûr.

La même certification continue pour montrer que 16 Go de RAM DDR5 seront à bord, ainsi que jusquà 512 Go de stockage. Cela ressemble à un appareil pour atteindre toutes les spécifications de haut niveau, tout comme vous vous attendez dun appareil de jeu.

Nous attendrons le lancement du 22 juillet pour voir ce quAsus révèle au public. Ayant apprécié le ROG Phone 2 - que nous avons examiné plus tôt en 2020 - le modèle de troisième génération semble impressionner.