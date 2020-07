Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cest fin juin quune date de lancement suggérée pour lAsus ROG Phone 3 est apparue en ligne. Quelques jours plus tard, Asus la officialisé. Alors, quand le téléphone de jeu de troisième génération sera-t-il dévoilé?

Sur le site officiel dAsus, il y a un compte à rebours , qui sarrêtera à 15h00 BST le mercredi 22 juillet. Cest là, Mesdames et Messieurs, que la marque taïwanaise montrera sa troisième tentative sur le marché des téléphones de jeux.

Ce timing suggère quAsus est intéressé à pousser le ROG Phone 3 vers un marché plus international - car il sera 23h00 au siège de la société, ce qui est pour le moins une révélation tardive. Même les États-Unis auront une bonne visualisation du téléphone pendant la journée, à 10h00 EDT / 07h00 PDT. Nous pensons que cela en dit long sur les aspirations de ce téléphone de jeu.

En termes de publication, cependant, la rumeur actuelle est quelle ne sera pas expédiée avant le troisième trimestre 2020, ce qui représente un léger retard sur les attentes initiales.

Nous avons une fonctionnalité récapitulative détaillant divers aspects de ce à quoi sattendre du ROG Phone 3. Il nest certainement pas à court dalimentation, avec un Qualcomm SD865 et 12 Go de RAM proposés, plus un écran AMOLED de 6,59 pouces. Pour toutes les informations mises à jour, lisez la suite dans notre article, lié ci-dessous.