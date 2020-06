Asus ROG Phone 3 apparaît en images pratiques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Asus devrait largement lancer sa prochaine génération de ROG Phone dans les deux prochains mois, et avec la fuite et la rumeur qui commencent à augmenter, cela semble très probable, surtout compte tenu de la nature de la dernière révélation.

Une vidéo pratique - depuis supprimée - sur Weibo (une plate-forme de médias sociaux chinoise) montre clairement la conception de lappareil, indiquant quAsus peaufine et affine quelque peu le look.

Comme vous pouvez le voir sur la photo en haut de cet article, le dos semble être un panneau de verre brillant très réfléchissant, avec moins de lignes daccentuation que le modèle précédent.

Bien que la vidéo dorigine ait été supprimée, MySmartPrice la intégrée dans un article et montre que le téléphone est un appareil assez gros et encombrant. Ce nest pas inattendu étant donné la nature de la plupart des «téléphones gamer».

La plus grande saillie de la caméra à larrière - par rapport au ROG Phone 2 - semble indiquer que nous verrons un système de triple caméra dans le prochain modèle. Il semble également que le marquage indique `` 64MP sous cette saillie, nous pouvons donc nous attendre à un appareil photo primaire de 64 mégapixels.

Laffichage à lavant comporte toujours des cadres assez gros en haut et en bas, sans aucun doute pour faire de la place pour de puissants haut-parleurs stéréo orientés vers lavant.

En dehors de la conception, des spécifications ont déjà été divulguées et suggèrent que nous allons voir une puce Snapdragon 865 à lintérieur, plus un support 5G. Nous attendons également un affichage rapide du taux de rafraîchissement et une charge rapide.

Selon les rumeurs, le lancement devrait avoir lieu ce mois-ci ou le prochain, donc il ne faudra pas longtemps avant de découvrir tous les détails officiels dAsus lui-même.