Asus ROG Phone 3 : Date de sortie, spécifications et prix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le

jeu mobile a depuis longtemps cessé d'être le domaine du passionné - la nouvelle réalité est que des millions de personnes à travers le monde jouent tous les jours sur leurs téléphones, avec certains titres comme Call of Duty : Mobile offrant des expériences qui rivalisent véritablement avec le jeu sur console.

Cela signifie que les téléphones spécialement conçus pour le jeu à l'esprit sont de plus en plus populaires, et Asus a été sur la scène plus longtemps que la plupart dans ce domaine. Son téléphone ROG et ROG Phone 2 ont offert des spécifications de jeu sérieuses et de superbes écrans, tous destinés à s'assurer que vos sessions mobiles sont inégalées.

Asus voit clairement la ligne ROG comme une nouvelle marque avec une puissance de maintien réelle, donc ce n'est qu'une question de temps avant de faire le ROG Phone 3, et les rumeurs commencent déjà à tourbillonner sur les spécifications probables du nouveau téléphone. Nous avons rassemblé toutes les informations qui flottent ici, afin que vous puissiez avoir une bonne idée de ce à quoi vous attendre.

squirrel_widget_171792

Annonce de juillet avant la sortie de septembre ?

Pas de prix annoncé pour le moment

Asus reste tendu sur le prochain ROG Phone, ce qui signifie que nous n'avons pas une idée précise du moment où il pourrait arriver, mais les deux derniers modèles ont été révélés en été avant d'être mis en vente quelques mois plus tard.

Si Asus s'en tient à ce modèle, ce que nous nous attendons, cela signifie que vous pouvez espérer une annonce ROG Phone 3 en juillet 2020, avant qu'il ne soit mis en vente en septembre. Cela dit, tout cela vient avec la mise en garde que ce sont nos attentes, pas tout ce que Asus a indiqué jusqu'à présent.

Sur le plan des prix, le prix conseillé du téléphone précédent de 829 £899 était une légère hausse par rapport au téléphone ROG, mais nous espérons qu'Asus ne augmenterait pas le prix à nouveau, ou beaucoup si c'est le cas. Plus le prix grimpe, plus les gens sont susceptibles de rebondir pour un produit phare d'Apple, Samsung ou un autre fabricant plus grand public, ou d'aller avec un concurrent moins cher comme le Black Shark 3 ou Red Magic 3 .

Pouvoir coller avec le corps tout en métal

Possible pivot vers un design plus subtil ?

Asus n'a pas honte jusqu'à présent avec le ROG Phone et ROG Phone 2 en s'appuyant sur une esthétique de conception très spécifique - il est évident d'un coup d'œil que ce sont des téléphones de jeu, avec le logo lumineux sur les angles réels et vifs et les évents sur le dos du téléphone pour aider à le refroidir pendant l'utilisation.

Encore une fois, il est très probable que Asus restera avec ce type de conception pour le ROG Phone 3, bien que cela vaut la peine d'envisager l'alternative. Comme le jeu mobile devient de plus en plus un marché massif, il se peut que Asus décide de pivoter vers un design plus grand public afin de capturer ceux qui ne se considèrent pas nécessairement gros joueurs, mais veulent un téléphone qui peut vraiment jouer à des jeux de toute façon.

Cela pourrait signifier la fin de ses lumières et son design excentrique, si oui. Cela suivrait le modèle mis en place par d'autres fabricants de jeux comme Razer, qui a piqué loin des conceptions gaudantes pour un look beaucoup plus faible il y a quelques années, et semble avoir bien fait par le changement.

Taux de rafraîchissement élevé jusqu'à 144 Hz ?

En entrant dans le côté des spécifications réelles des choses, le ROG Phone 2 a fixé la barre haute quand il s'agit d'écrans de téléphone. Il avait un écran AMOLED de 6,59 pouces 19. 5:9 au rapport d'aspect qui était tout simplement magnifique à utiliser, surtout en raison de sa combinaison d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une réactivité tactile de 240 Hz.

Cela signifiait une action douce en jouant et en utilisant le téléphone normalement et en regardant des vidéos, et nous nous attendons à ce qu'Asus corresponde au moins à un nouveau modèle. Maintenant que les taux de rafraîchissement de 120Hz se rapprochent un peu du grand public, grâce à des goûts comme le Samsung Galaxy S20 Ultra, Asus cherchera probablement à ouvrir une nouvelle fois un écart.

Entre le ROG Phone et ROG Phone 2, il a sauté de 90Hz à 120Hz, donc un saut supplémentaire à 144Hz semble tout à fait possible à ce stade, et mettrait le téléphone sur un pied d'égalité avec certains moniteurs PC sérieusement impressionnants.

Chipset Snapdragon 865 confirmé

Google Stadia pré-installé avec 3 mois gratuits

Le ROG Phone 2 était une bête, surtout si vous optez pour sa version haut de gamme. Il est emballé dans le nouveau processeur Snapdragon 855+, avec 8 Go ou 12 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage intégré, étonnamment.

Pour le nouveau modèle, cependant, les signes sont que Asus ira pour le 2020 stalwart Snapdragon 865, et Qualcomm lui-même a nommé ROG Phone 3 comme utilisant le chipset, mais il est également tout à fait possible qu'il sortira assez tard pour prendre avantage de tout Snapdragon 865+ que Qualcomm pourrait faire. Il ne libère généralement ces versions boostées, et la performance supplémentaire serait un bon bonus pour les jeux, donc nous pensons que Asus pourrait bien avoir son oeil sur cela.

Sa capacité de batterie de 6 000 mAh était déjà assez forte, donc nous serions surpris si cela pouvait être élargi facilement, et bien que sa charge rapide de 30 W ne puisse pas être augmentée à ce stade (c'est déjà Quick Charge 4.0), si Quick Charge 5.0 devrait sortir cette année c'est une autre amélioration possible.

Enfin, l'utilisation du Snapdragon 865 signifiera qu'Asus pourra apporter la connectivité 5G au ROG Phone 3, ce qui sera un gros coup de pouce pour les joueurs en déplacement. Cela pourrait aider avec l'équipe Google Stadia annoncée en février, qui verra la plateforme de streaming de Google pré-installée sur le ROG Phone 3. En fait, le téléphone viendra apparemment avec trois mois gratuits de service groupé pour les gens à utiliser.

Amélioration des performances, mises à jour logicielles ?

Nous avons laissé la caméra pour durer principalement parce que c'est un fait simple que ce n'est pas l'objectif principal d'un téléphone comme le ROG Phone 3. Néanmoins, il y a une certaine marge d'amélioration par rapport au ROG Phone 2 ici.

Le système de caméra de ce téléphone est crédible, pour être clair - avec un objectif principal de 48MP f/1.8, et un tireur ultralarge secondaire de 13MP à l'arrière, plus un appareil photo selfie de 24MP. Cela dit, les photos qu'il prend ne sont pas aussi bonnes que ces chiffres l'impliquent, et pas à la hauteur des normes fixées par Samsung S20 Ultra et l' iPhone 11 Pro.

Cela signifie qu'Asus pourrait certainement gagner du terrain dans ce domaine, bien que ce soit sous la forme de nouveaux matériels ou simplement de mises à niveau et d'améliorations logicielles restera à voir.

Voici toutes les rumeurs entourant l'Asus ROG Phone 3 jusqu'à présent.

Les

rapports de la Chine indiquent que le ROG Phone 3 sera diffusé au troisième trimestre de 2020, ce qui représente apparemment un léger retard dû à l'épidémie de COVID-19.

Asus a annoncé un partenariat majeur avec Google pour promouvoir sa plateforme de streaming de jeux Google Stadia, et a confirmé que la prochaine génération de téléphones ROG qu'il lance viendra avec le service pré-installé, ainsi que trois mois gratuits de jeu pour les clients.

Qualcomm a publié une liste des téléphones pour lesquels il fournit le chipset Snapdragon 865, y compris le téléphone Asus ROG 3, malgré le téléphone n'ayant pas encore été annoncé par Asus.