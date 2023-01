L'iPhone SE d'Apple annulé, selon un analyste et la chaîne d'approvisionnement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple aurait annulé l'iPhone SE et ne sortirait pas de nouveau modèle en 2024.

Le célèbre analyste industriel Ming-Chi Kuo affirme que des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement ont été informées par Apple qu'elle ne procéderait plus à une version de quatrième génération de l'iPhone d'entrée de gamme.

Cela a un double effet sur les futurs plans d'Apple, a-t-il révélé dans un billet de blog Medium.

Premièrement, elle met au rebut une gamme populaire d'iPhone qui a débuté en 2016 et a été mise à jour pas plus tard que l'année dernière, avec l'iPhone SE (2022). Et deuxièmement, il met en doute le potentiel d'Apple utilisant son propre modem 5G dans l'iPhone 16 (également attendu en 2024).

Apple travaillerait depuis un certain temps sur son propre matériel de modem, afin de remplacer les puces Qualcomm qu'elle adopte actuellement. Kuo affirme que la société avait prévu de tester une version de production du modem dans l'iPhone SE de nouvelle génération.

Toutefois, comme ce projet a été annulé, il écrit que Qualcomm conservera son contrat avec Apple au moins pour l'iPhone 16, et que l'alternative 5G de la société de Cupertino n'est manifestement pas encore prête.

"Inquiet que les performances de sa propre puce de bande de base ne soient pas aussi bonnes que celles de Qualcomm, Apple avait initialement prévu de la lancer en 2024 et de laisser l'iPhone SE 4 bas de gamme l'adopter en premier", explique Kuo.

"Elle déciderait ensuite si l'iPhone 16 devait l'adopter en fonction de l'état d'avancement du développement. Cependant, après l'annulation de l'iPhone SE 4, les chances que Qualcomm soit le fournisseur exclusif des puces de bande de base pour la nouvelle série d'iPhone 16 de 2024 ont considérablement augmenté."

