Les acheteurs de l'iPhone 15 pourraient bénéficier de la mise à niveau de l'appareil photo de l'iPhone 14 Pro

(Pocket-lint) - Ceux qui achèteront un nouvel iPhone plus tard dans l'année n'auront peut-être pas besoin de passer par le modèle Pro pour obtenir une mise à niveau de l'appareil photo, puisque la rumeur veut que l'iPhone 15 soit équipé d'un appareil photo de 48 mégapixels.

Si Apple a choisi de ne pas doter l'iPhone 14 de la même caméra principale de 48 mégapixels que celle de l'iPhone 14 Pro, les choses pourraient être sur le point de changer lorsque l'iPhone 15 arrivera en septembre prochain. L'analyste Jeff Pu, dans une note de Haitong Intl Tech Research, pense qu'Apple va donner aux modèles de base un bel appareil photo cette fois-ci.

Selon Pu, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus utiliseront le même appareil photo de 48 mégapixels qui était réservé à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max l'année dernière. Cela permettrait d'obtenir des photos plus nettes et d'améliorer la photographie en basse lumière, deux choses qui sont toujours les bienvenues. Toutefois, ceux qui espéraient que d'autres caractéristiques de l'appareil photo de l'iPhone 14 Pro fassent le déplacement risquent d'être déçus - Pu s'attend à ce que l'iPhone 15 soit dépourvu du capteur LiDAR et du zoom optique des modèles Pro.

Quant à l'iPhone 15 Pro et à l'iPhone 15 Pro Max, les deux modèles bénéficieront, selon les rumeurs, de capacités de zoom améliorées, tandis que les quatre nouveaux iPhones devraient abandonner le Lightning au profit de l'USB-C pour la première fois. Apple se prépare ainsi à se conformer aux règles de l'UE qui interdisent aux téléphones d'utiliser autre chose qu'un port de charge commun. Ce port, bien sûr, est l'USB-C.

En ce qui concerne le calendrier de sortie, Pu pense qu'Apple a l'intention de lancer la gamme de l'iPhone 15 dans les magasins du monde entier le 23 septembre.

