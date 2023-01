La rumeur veut que l'iPhone 15 Pro apporte de grands changements au niveau du design, sans aucun bouton.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d'Apple abandonneront les boutons à cliquer au profit de boutons à l'état solide, entre autres changements importants.

Outre l'adoption de boutons de volume et d'alimentation qui ne bougent pas, Apple aurait l'intention d'utiliser un nouveau cadre en titane pour l'ensemble de l'appareil et d'ajouter de la mémoire vive dans le processus. Tous ces changements devraient toutefois être exclusifs aux modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ceux qui achètent l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus standard ne bénéficieront pas de ces changements.

C'est du moins ce que pense l'analyste Jeff Pu. Dans une note de recherche de la société d'investissement de Hong Kong Haitong International Securities, Jeff Pu a déclaré que les boutons seront remplacés par deux nouveaux moteurs Taptic qui reproduiront la sensation des boutons cliquables. Ce mouvement sera similaire à celui qui a vu Apple remplacer le bouton Home physique sur l'iPhone 7, par exemple. Les ordinateurs portables d'Apple sont également dotés de trackpads qui ne bougent pas, utilisant les vibrations pour simuler un tapotement.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Parallèlement aux nouveaux non-boutons, Pu croit également que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max obtiendront une nouvelle construction en titane tout en bénéficiant de quantités accrues de RAM. L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max ont tous deux 6 Go de RAM, mais les itérations de l'année prochaine auraient 8 Go.

En outre, Pu affirme que les modèles iPhone 15 Pro bénéficieront de nouvelles puces A17 Bionic fabriquées à l'aide du processus 3 nm de TSMC, garantissant probablement des performances rapides, une consommation de batterie réduite et de meilleures performances thermiques.

Si tout se déroule comme prévu et selon les cadences de sortie précédentes, nous pouvons nous attendre à ce qu'Apple annonce la nouvelle gamme d'iPhone 15 en septembre de cette année ou aux alentours de cette date.

Écrit par Oliver Haslam.