L'iPhone 15 pourrait bénéficier d'une meilleure batterie grâce à ce petit changement

(Pocket-lint) - Alors que l'année 2022 touche à sa fin, nous commençons à attendre avec impatience tout ce que 2023 apportera - et cela inclura un nouvel iPhone.

Certaines rumeurs concernant l'iPhone 15 commencent déjà à apparaître, mais il y a un changement à venir dans l'industrie dont Apple voudra probablement tirer parti.

Au cours des dernières années, les progrès réalisés dans le domaine de la fabrication ont permis à certaines technologies de base de se déplacer vers des architectures plus petites - et l'une des entreprises à l'origine de cette évolution est TSMC, qui fabrique le silicium d'Apple.

L'entreprise a annoncé que la technologie du processus 3mn est entrée dans la production en volume, ce qui signifie qu'elle sera disponible pour des entreprises comme Apple et Qualcomm pour le futur matériel. Le Snapdragon 8 Gen 2 qui vient d'être annoncé repose sur un processus de 4 nm, tout comme l'Apple A16 Bionic.

Cette technologie de nouvelle génération est donc susceptible d'être à la base des futurs appareils et si ceux qui seront lancés au début de l'année 2023 utiliseront toujours un processus de 4 nm, les nouveaux appareils qui apparaîtront plus tard en 2023 pourraient bien passer à 3 nm.

Selon TSMC, le nouveau processus offre une réduction de 30 à 35 % de la demande d'énergie à des vitesses identiques, et c'est ce qui pourrait se traduire par une efficacité accrue des appareils lorsqu'ils seront dans les mains des clients.

Alors que le matériel des smartphones devient de plus en plus efficace, les exigences en matière de traitement augmentent souvent, avec un traitement d'image avancé, des exigences croissantes en matière d'IA sur l'appareil, et bien d'autres choses encore, qui engloutissent davantage de puissance.

Nous sommes encore loin de voir les avantages que le processus 3nm pourrait apporter aux appareils, mais ce sera la direction que prendra la conversation au cours des 12 à 18 prochains mois.

L'iPhone 15 ne devrait pas être annoncé avant septembre 2023 et nous ne nous attendons pas à ce que des détails soient confirmés par Apple avant le jour du lancement.

Écrit par Chris Hall.