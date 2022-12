Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il n'y a pas si longtemps, Apple dévoilait Dynamic Island sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, et ceux qui étaient dans le théâtre de Steve Jobs gloussaient un peu au nom de cette nouvelle fonctionnalité.

Mais ce n'est plus une nouveauté, et si les modèles iPhone 14 Pro sont toujours les derniers appareils d'Apple, et le seront encore pendant de nombreux mois, des rumeurs courent déjà sur les iPhones de 2023.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, ce dernier étant également appelé, selon les rumeurs, l'iPhone 15 Pro Ultra.

Date de sortie de l'iPhone 15 Pro d'Apple

Septembre 2023

Par le passé, la date de lancement de l'iPhone d'Apple était assez prévisible. Mis à part l'année 2020, la société révélait généralement le prochain iPhone un mardi de la deuxième semaine de septembre. Pour 2022, cependant, la date de lancement a été avancée d'une semaine et a eu lieu un mercredi, plaçant le lancement de la série iPhone 14 le 7 septembre 2022 et rendant plus difficile la prédiction des dates futures.

Pour l'instant, il n'y a pas eu de rumeurs spécifiques concernant les dates de lancement de l'iPhone 15 Pro et Pro Max, et il est probable qu'il n'y en aura pas avant un certain temps.

Une supposition éclairée suggère que nous pouvons nous attendre à ce que les appareils soient annoncés et disponibles en septembre 2023, mais il reste à savoir si l'annonce aura lieu la première semaine de septembre, la deuxième semaine ou une semaine entièrement différente.

Design de l'iPhone 15 Pro d'Apple

Classé IP68

Cadre en acier inoxydable poli, arrière en verre

Un design sans bouton ?

Depuis les modèles iPhone 12 Pro, l'iPhone s'en tient à un design assez similaire. Les modèles Pro sont dotés d'un boîtier en acier inoxydable poli, d'un arrière en verre mat et d'un grand système à trois caméras dans le coin supérieur droit de l'arrière.

Les modèles Pro de l'iPhone 14 ont vu l'introduction d'un affichage Always-On Display, ainsi que de Dynamic Island, nous nous attendons donc à ce que les modèles Pro de l'iPhone 15 offrent ces deux technologies. Dynamic Island remplace l'encoche - qui est toujours présente sur les modèles standard de l'iPhone 14 - par une découpe en forme de pilule qui s'étend avec les informations.

Une rumeur laisse entendre que les modèles iPhone 15 Pro abandonneront les boutons physiques au profit d'une conception de boutons à l'état solide utilisant la technologie tapétique. Il a également été rapporté que les modèles iPhone 15 Pro adopteront l'USB-C au lieu du Lightning.

Écran de l'iPhone 15 Pro d'Apple

Le même que celui des modèles iPhone 14 Pro ?

OLED

Luminosité de pointe de 2000nits

L'iPhone 14 Pro d'Apple a un écran OLED de 6,1 pouces, tandis que l'iPhone 14 Pro Max a un écran OLED de 6,7 pouces. Il est probable qu'Apple s'en tienne à l'écran OLED pour les modèles Apple iPhone 15 Pro et il est probable que nous verrons à nouveau un écran Always-On Display, ainsi qu'un Dynamic Island.

Les rumeurs ne précisent pas encore si Apple s'en tiendra aux mêmes tailles d'écran. Si c'est le cas, la résolution restera probablement la même, ainsi que le taux de rafraîchissement adaptable de 120 Hz.

Nous nous attendons également à ce que la luminosité de pointe de 2000nits de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max soit maintenue sur les modèles iPhone 15 Pro.

Spécifications et matériel de l'Apple iPhone 15 Pro

Puce A17

USB-C

iOS 17

Il n'y a pas encore eu beaucoup de rumeurs concernant le matériel et les spécifications de l'Apple iPhone 15 Pro et 15 Pro Max/Ultra, mais il ne fait aucun doute qu'ils seront équipés d'un processeur plus puissant que leurs prédécesseurs. L'iPhone 14 Pro et Pro Max fonctionnant avec la puce A16, il est probable que l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max passe à la puce A17.

Un rapport a suggéré que cette puce pourrait être basée sur un processus 3nm, bien que cela ne soit pas confirmé pour le moment.

Par ailleurs, il est dit que les modèles d'iPhone 15 Pro passeront à l'USB-C au lieu du Lightning, comme mentionné ci-dessus. On s'attend à ce que ce soit la norme USB 3.2 ou Thunderbolt 3 si cela se produit.

En ce qui concerne les logiciels, iOS 17 devrait être le prochain, et nous en apprendrons sans doute davantage lors de la conférence mondiale des développeurs d'Apple (WWDC). Cette conférence a normalement lieu en juin et l'entreprise y dévoile généralement un grand nombre des fonctionnalités qui seront intégrées aux nouveaux iPhones et aux anciens iPhones compatibles.

Appareil photo de l'Apple iPhone 15 Pro

Triple caméra arrière

Nouveau capteur Sony ?

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max d'Apple sont tous deux équipés d'une triple caméra arrière composée d'un capteur de caméra principal, d'un capteur de caméra ultra-large et d'un capteur de caméra téléobjectif. Le capteur de la caméra principale a été mis à niveau vers un capteur de 48 mégapixels en 2022. Il est donc possible qu'Apple utilise à nouveau ce capteur pour les modèles iPhone 15 Pro.

Des fonctionnalités supplémentaires seront sans doute ajoutées, comme c'était le cas pour les modèles iPhone 14 Pro, et une rumeur suggère qu'un capteur Sony sera embarqué sur les modèles iPhone 15 Pro. Ce capteur serait capable de doubler le niveau du signal de saturation de chaque pixel, ce qui permettrait de capter davantage de lumière, tout en garantissant une exposition correcte dans différentes circonstances.

On prétend que cela permettra aux utilisateurs de prendre une photo claire du visage d'une personne même si elle a une source de lumière vive derrière elle, par exemple. Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation officielle de l'intégration de cette technologie dans les modèles iPhone 15 Pro, ni des résultats qu'elle produirait.

Il est toutefois fort probable que l'accent soit mis sur la photographie. Attendez-vous donc à des améliorations par rapport aux modèles iPhone 14 Pro, sous une forme ou une autre, dans ce domaine.

Rumeurs concernant l'iPhone 15 Pro d'Apple : Tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur les modèles Apple iPhone 15 Pro.

29 novembre 2022 : l'iPhone 15 d'Apple serait équipé d'un nouveau capteur d'image Sony "dernier cri".

Sony fournirait le capteur d'image de la prochaine gamme d'iPhones d'Apple. Le nouveau capteur doublerait le niveau du signal de saturation de chaque pixel, ce qui permettrait de capter davantage de lumière, tout en assurant une exposition correcte dans différentes circonstances.

Il est prétendu que cela permettra aux utilisateurs de prendre une photo claire du visage d'une personne même si elle a une source de lumière vive derrière elle, par exemple.

17 novembre 2022 : Le passage de Lightning à USB-C d'Apple profitera surtout aux modèles iPhone 15 Pro, affirme un analyste.

Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple achèvera son passage de Lightning à USB-C pour tous ses appareils dès l'année prochaine, bien avant que la directive européenne ne l'exige.

Son rapport révèle que l'ensemble de la gamme d'iPhone 15 abandonnera le port Lightning. Seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seront équipés de la dernière norme USB 3.2, voire Thunderbolt 3.

28 octobre 2022 : l'iPhone 15 Pro d'Apple pourrait se passer de boutons physiques

Apple pourrait supprimer les boutons de volume et d'alimentation sur son prochain iPhone, selon le célèbre analyste industriel Ming-Chi Kuo.

Le rapport indique que l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max "pourrait adopter une conception de boutons à l'état solide" à la place. Il suggère que les combinés seront dotés de boutons "taptiques" à la place, qui fonctionnent comme le bouton d'accueil des iPhones 7 et 8.

26 septembre 2022 : l'iPhone 15 Pro Max d'Apple pourrait être appelé iPhone 15 Ultra

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le haut de gamme Apple iPhone 15 Pro Max pourrait plutôt s'appeler iPhone 15 Ultra.

14 septembre 2022 : Apple utiliserait la technologie des puces 3nm pour l'iPhone 15 et les Macs 2023

Un rapport affirme que TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) développe des processeurs en 3 nm et que ceux-ci seront utilisés pour fabriquer le processeur A17 d'Apple, qui alimentera probablement l'iPhone 15 Pro.

Écrit par Britta O'Boyle.