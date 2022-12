L'iPhone SE ne sera peut-être pas renouvelé en 2024.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'iPhone SE est le modèle le plus abordable de la famille des smartphones d'Apple, mais il a longtemps réussi à se maintenir à un prix plus bas parce qu'il utilisait un design très ancien.

Desrumeurs laissaient entendre que le prochain iPhone SE évoluerait vers un design tout écran, plus proche de celui de l'iPhone XR, et qu'il abandonnerait enfin le bouton d'accueil daté.

(1/5)

Ma dernière enquête indique qu'Apple va probablement annuler ou reporter le plan de production de masse de l'iPhone SE 4 de 2024. Je pense que cela est dû aux expéditions constamment inférieures aux prévisions des iPhones de milieu et bas de gamme (par exemple, SE 3, 13 mini et 14 Plus), - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 21 décembre 2022.

L'analyste Ming-Chi Kuo émet toutefois des doutes à ce sujet, affirmant qu'il pense qu'il sera annulé ou retardé, en raison des faibles expéditions de modèles d'iPhone bas de gamme.

Le passage à l'iPhone SE devrait augmenter le coût global de l'appareil et si Apple n'est pas en mesure de vendre un volume suffisant, cela pourrait dissuader la société de s'y engager.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cela pourrait être un coup dur pour ceux qui attendent un iPhone SE au design rafraîchi, ou qui veulent mettre la main sur un iPhone moderne, abordable et offrant tout le support des appareils phares.

Apple pourrait choisir de conserver le design actuel de l'iPhone SE et de mettre à jour une partie du matériel, offrant ainsi un design moins cher, mais alors que l'iPhone et le Pro plus récemment ajouté ont été régulièrement mis à jour d'une année sur l'autre, le SE a été moins prévisible.

De plus, un certain nombre de signaux indiquent un ralentissement économique dans les années à venir, ce qui pourrait également dissuader Apple d'investir dans le développement d'une nouvelle gamme de produits.

Écrit par Chris Hall.