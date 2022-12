Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Parfois, c'est une bonne idée de réinitialiser votre iPhone. Peut-être que votre téléphone fait des siennes et que vous voulez le dépanner vous-même avant de prendre rendez-vous dans un Apple Store. Ou peut-être voulez-vous effacer tout le contenu de votre iPhone avant de le vendre ou de le donner à quelqu'un d'autre. Quelle que soit la raison, lorsque vous réinitialisez votre iPhone, tout le contenu et tous vos réglages et préférences seront définitivement supprimés de l'appareil. Il est donc important de le sauvegarder d'abord pour être sûr de ne rien perdre d'important.

Comment effacer complètement votre iPhone

Il existe deux façons d'effacer un iPhone. La première consiste à utiliser l'application Réglages de votre iPhone. Mais vous pouvez également connecter votre iPhone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis utiliser iTunes pour effacer le téléphone. Pocket-lint a détaillé la méthode des réglages ci-dessous car, honnêtement, c'est la plus rapide et la plus facile. Elle s'effectue en quelques clics.

Allumez votre iPhone. Allez dans Réglages. Faites défiler jusqu'à Général. Sélectionnez Transférer ou Réinitialiser iPhone. Pour effacer toutes les données d'un iPhone, touchez Effacer tout le contenu et les réglages.

À partir de là, vous verrez un écran d'avertissement indiquant que l'effacement vous déconnectera de votre Apple ID et supprimera vos données personnelles (y compris vos applications, vos informations Apple Wallet, votre eSIM, etc.) Cliquez sur Continuer, puis entrez votre code d'accès. À ce stade, votre téléphone commencera le processus de réinitialisation d'usine.

Quels modèles d'iPhone peut-on réinitialiser en usine ?

Tous les modèles d'iPhone peuvent être complètement effacés afin que vous puissiez les vendre, les échanger ou les donner sans craindre que vos données personnelles soient exposées.

Que se passe-t-il lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine ?

Votre iPhone sera restauré comme s'il était complètement neuf. Votre identifiant Apple et aucune de vos informations personnelles ne seront présents sur l'appareil ou associés à celui-ci.

Avant de procéder à la réinitialisation d'usine d'un iPhone, veillez à sauvegarder les données de votre appareil. Apple dispose d'une page d'assistance qui explique en détail comment procéder, et fournit de plus amples informations sur les réinitialisations d'usine sur cette page d'assistance.

