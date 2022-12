Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a élargi ses fonctions de sécurité en septembre 2022 avec l'annonce du SOS d'urgence par satellite, qui vient s'ajouter à l'identification médicale, au SOS d'urgence et aux contacts d'urgence.

La fonction Emergency SOS via Satellite permet aux utilisateurs qui vivent dans un pays compatible (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne et Irlande) et possèdent l'un des modèles de la série iPhone 14 de contacter les services d'urgence dans les zones où ils ne disposent pas de connectivité cellulaire ou Wi-Fi.

Nous l'avons essayé à Richmond Park sur un modèle de démonstration pour nous donner une idée du fonctionnement du SOS d'urgence par satellite et du genre d'expérience à laquelle vous pouvez vous attendre si jamais vous êtes blessé, coincé en haut d'une montagne ou piégé sur un sentier.

Comment fonctionne Emergency SOS via Satellite

Un mode démo est disponible pour tous les utilisateurs de l'un des quatre modèles d'iPhone 14, qui vous donnera une idée générale de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous utilisez la fonction Emergency SOS via Satellite. Dans la démo que nous avons effectuée, la connectivité cellulaire a été désactivée au niveau du système afin de donner un aperçu plus détaillé de l'expérience.

L'interface Emergency SOS via Satellite apparaîtra comme une option si vous essayez de contacter les services d'urgence dans une zone où vous n'avez pas de connectivité cellulaire. Lorsque l'interface simple d'utilisation se lance, les questions et options suivantes apparaissent, bien qu'elles puissent différer en fonction de votre première réponse. Le scénario ci-dessous correspond au cas où nous avons choisi Perdu ou piégé comme première réponse :

Quelle est l'urgence ? Problème de voiture ou de véhicule Maladie ou blessure Crime Perdu ou piégé Incendie

Qui a besoin d'aide ? Moi Quelqu'un d'autre Plusieurs personnes

Y a-t-il des blessés ? Oui Non

Qu'est-ce qui décrit le mieux votre urgence ? Échoué Piégé Perdu

Est-ce que l'une de ces situations s'applique ? Terrain escarpé Eau Grotte Aucun



Lorsque vous aurez répondu à toutes les questions ci-dessus, il vous sera alors demandé si vous souhaitez ou non prévenir votre ou vos contacts d'urgence. Votre conversation avec les services d'urgence et votre localisation peuvent être partagées avec votre ou vos contacts.

Une fois qu'un satellite est trouvé - vous serez guidé pour déplacer votre téléphone dans la bonne direction pour trouver un satellite afin d'envoyer le message - un message apparaîtra avec un résumé de vos réponses. Votre identifiant médical et votre localisation seront également envoyés au centre de relais. Vous devrez continuer à pointer votre iPhone vers le satellite et le maintenir dans l'antenne verte sur l'écran pour envoyer et recevoir des messages.

Vous recevrez ensuite un message en retour du Centre de relais d'urgence vous demandant de décrire la localisation de votre urgence. Il est conseillé de répondre de manière brève et précise. Des questions de suivi vous seront également posées, comme par exemple l'endroit où vous êtes entré dans la zone où vous êtes bloqué.

L'ensemble de votre échange avec le Centre de relais d'urgence est envoyé en temps réel à votre contact d'urgence - si vous avez choisi de le faire. Il est possible qu'ils reçoivent les réponses avant vous s'ils disposent d'une connexion cellulaire, mais vous ne le savez évidemment pas si vous êtes en haut d'une montagne.

Comment utiliser la fonction SOS d'urgence par satellite ?

D'après notre expérience, la fonction Emergency SOS via Satellite est très facile à utiliser. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, car vous êtes guidé pas à pas tout au long du processus et il s'agit de choix multiples pour simplifier les choses. C'est évidemment très important, car il se peut que vous ayez un usage limité de vos mains ou que vous ayez du mal à vous concentrer.

Il y a cependant quelques points à prendre en compte. Tout d'abord, vous devez être à l'extérieur, les messages sont plus longs à envoyer que les messages standard et vous devrez répondre aux questions de manière claire et concise pour obtenir une réponse rapide. En résumé, ne racontez pas votre vie au centre relais. Ils veulent vous apporter l'aide dont vous avez besoin, pas apprendre le nom de votre chat.

Pendant notre démonstration, le satellite s'est interrompu à un moment donné et nous avons dû attendre une minute avant de pouvoir envoyer le message. Ce n'était bien sûr pas un problème à Richmond Park, où nous n'étions ni blessés ni piégés, mais nous imaginons que si nous avions froid au sommet d'une montagne avec une jambe cassée, la minute serait très longue. En fonction de votre situation d'urgence, maintenir votre iPhone dans le vert pour trouver le signal satellite pourrait également s'avérer délicat dans certains cas.

Nous avions une vue dégagée du ciel pendant notre démo, mais il faut savoir que si ce n'est pas le cas, ou si vous êtes entouré de beaucoup d'arbres par exemple, les choses pourraient prendre un peu plus de temps pour que tout se déroule et que les réponses reviennent. Dans l'ensemble, l'expérience est très fluide, mais attendez-vous à ce que le processus soit plus long que pour l'envoi d'un message iMessage ou WhatsApp standard.

L'envoi en temps réel de l'intégralité de votre conversation à votre contact d'urgence est une fonctionnalité intéressante, car elle vous permet de l'informer de ce qui vous est arrivé malgré l'absence de signal, même s'il convient de garder à l'esprit que cela peut être pénible pour lui en fonction de la nature de votre urgence. Vous pouvez arrêter le partage à tout moment en appuyant sur le bouton bleu "Stop" en haut de votre écran.

Comment envoyer votre position par satellite à l'aide de Find MyMC ?

En plus de la possibilité d'appeler ou d'envoyer des SMS aux services d'urgence par satellite, il est également possible d'envoyer votre position en utilisant Find My. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l'application Find My

Cliquez sur l'onglet "Moi" en bas à droite.

Faites défiler l'écran jusqu'à Ma position par satellite

Tapez sur Envoyer ma position

Confirmez Envoyer ma position

Pointez votre iPhone 14 dans la bonne direction pour capter le signal satellite.

C'est tout. Le message sera envoyé, mais cela prendra plus de temps que d'habitude.

Existe-t-il une démo de Emergency SOS via Satellite ?

Oui, si vous vivez aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande ou en France, vous pouvez essayer la démo du service.

Vous pouvez lire notre article séparé sur la façon de trouver et de lancer la démo, mais en bref, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez les Réglages sur votre modèle d'iPhone 14

Faites défiler la liste jusqu'à Emergency SOS

Faites défiler jusqu'en bas

Tapez sur Essayer la démo

