Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé Emergency SOS via Satellite lors de son événement de septembre 2022 en même temps que le dévoilement de la série d'iPhone 14, et maintenant la fonctionnalité s'étend à plus de pays.

À partir du 13 décembre 2022, les utilisateurs de l'iPhone 14 au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Allemagne pourront profiter de ce service, qui permet de contacter les services d'urgence lorsque vous vous trouvez dans une zone sans couverture cellulaire ou Wi-Fi. Les utilisateurs américains ont déjà pu profiter de ce service.

Chaque modèle de la gamme iPhone 14 aura accès à la fonction, et il existe un mode démo - que vous pouvez découvrir dans notre article séparé - pour vous aider à vous faire une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Vous devrez utiliser iOS 16.1 ou une version ultérieure pour y avoir accès, et une fois le service activé, vous bénéficierez de deux années gratuites.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Emergency SOS via Satellite vous mettra en relation avec des centres relais dotés d'un personnel formé par Apple qui contactera les services d'urgence en votre nom et vous apportera l'aide dont vous avez besoin. Vous pouvez lire tout ce qui concerne Emergency SOS via Satellite dans notre article séparé, mais en résumé, si vous composez le 112 ou le 999 depuis votre iPhone 14, ou si vous envoyez ces numéros par SMS, une interface apparaîtra.

Vous devrez remplir un court questionnaire en répondant à des questions essentielles pour que l'aide appropriée puisse vous être envoyée. On vous indiquera où pointer votre téléphone afin de vous connecter à un satellite et un message sera envoyé comprenant vos réponses au questionnaire, votre localisation, y compris l'altitude, le niveau de la batterie de votre iPhone et l'identification médicale, si elle est activée.

La transcription entre vous et le centre de relais peut être partagée en temps réel avec votre ou vos contacts d'urgence. Il est également possible d'envoyer votre position par satellite en utilisant l'application Find My.

Le SOS d'urgence par satellite est disponible pour tous les utilisateurs d'un iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max dans les pays énumérés ci-dessus, ainsi qu'aux États-Unis.

Meilleur smartphone 2022 : Nous testons, évaluons et classons les meilleurs téléphones mobiles disponibles à l'achat. Par Chris Hall · 30 Septembre 2022 Quels sont les meilleurs smartphones disponibles en 2022 ? Nous testons les dernières options de Google, Apple, Samsung, Oppo et bien d'autres pour

Écrit par Britta O'Boyle.