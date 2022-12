Comment utiliser le mode démo d'Apple Emergency SOS via Satellite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé la fonction SOS d'urgence par satellite lorsqu'elle a dévoilé sa gamme d'iPhone 14 en septembre. Cette fonction vous permet de contacter les services d'urgence même si vous vous trouvez dans un endroit sans réception cellulaire.

Il peut s'agir d'une randonnée, par exemple, ou du sommet d'une montagne. Vous entrerez dans un échange de texte avec une équipe de relais dédiée qui contactera les services d'urgence en votre nom et vous apportera l'aide dont vous pourriez avoir besoin.

Afin de voir quel genre d'expérience vous aurez en utilisant le SOS d'urgence par satellite sur les modèles iPhone 14, il existe un mode démo qui vous permet de vous familiariser avec les temps d'attente et le type de messages que vous recevrez en utilisant le service.

Voici comment lancer le mode démo de Emergency SOS via Satellite.

Comment lancer le mode démo de Emergency SOS via Satellite ?

Pour lancer le mode démo de Emergency SOS via Satellite, vous devez suivre les étapes ci-dessous. N'oubliez pas que ce mode ne fonctionnera que si vous avez un iPhone 14, si vous vivez dans un pays compatible et si vous utilisez la dernière version d'iOS.

Ouvrez les Réglages sur votre iPhone Faites défiler vers le bas jusqu'à Emergency SOS Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez la section Emergency SOS via Satellite. Tapez sur Essayer la démo Suivez les instructions à l'écran.

De quoi avez-vous besoin pour lancer le mode démo de Emergency SOS via Satellite ?

La fonction Emergency SOS via Satellite est uniquement disponible sur l'iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Elle n'est pas disponible pour les anciens modèles d'iPhone. Vous devez également utiliser iOS 16.1 et vivre dans un pays compatible. Actuellement, cela inclut les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France et l'Allemagne.

