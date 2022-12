Le service de réparation en libre-service d'Apple est enfin lancé au Royaume-Uni et en Europe.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a enfin introduit son programme de réparation en libre-service au Royaume-Uni et en Europe, permettant aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils à l'aide de pièces d'origine.

Déjà lancé pour la réparation des iPhone aux États-Unis au début de l'année, le service fournit les outils et les instructions permettant aux propriétaires de réparer eux-mêmes leurs appareils Apple. Cela inclut les ordinateurs portables Mac qui utilisent le silicium d'Apple.

À l'heure actuelle, il n'est disponible que pour les réparations de l'iPhone SE (3e génération), de l'iPhone 12 et de l'iPhone 13, ainsi que des MacBook M1 fabriqués en 2020 et 2021 (Air et Pro).

Vous commandez les pièces et les outils sur l'Apple Self Service Repair Store officiel en ligne, téléchargez les instructions et c'est parti. Vous pouvez également renvoyer les pièces défectueuses pour recyclage et obtenir un crédit de la part d'Apple.

Plus de 200 pièces et outils individuels sont proposés pour les différents produits. Apple propose également la location d'outils pour un prix unique plus avantageux, au cas où vous ne souhaiteriez réparer qu'un seul article et ne voudriez pas les acheter directement.

"Lorsqu'une réparation est nécessaire, nous voulons que les clients disposent de nombreuses options pour une réparation sûre, fiable et sécurisée", a déclaré le directeur de l'exploitation d'Apple, Jeff Williams.

"C'est pourquoi nous sommes ravis de lancer le service de réparation en libre-service en Europe, donnant à nos clients un accès direct aux pièces, outils et manuels d'origine Apple."

Écrit par Rik Henderson.