Le fournisseur de pièces fait allusion aux boutons vibrants de l'iPhone 15 Pro.

(Pocket-lint) - Au milieu des rumeurs selon lesquelles Apple abandonnera les boutons physiques sur l'iPhone 15 Pro, un rapport ajoute de l'huile sur le feu grâce aux commentaires des fournisseurs.

Les rumeurs d'un iPhone 15 Pro à étage solide ont fait surface pour la première fois en octobre, l'analyste Ming-Chi Kuo évoquant la suppression des boutons mécaniques de volume et d'alimentation des meilleurs iPhones d'Apple. Aujourd'hui, le PDG d'une société qui pourrait être responsable de la réalisation de ce projet a peut-être vendu la mèche.

Le PDG de Cirrus Logic, John Forsyth, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats que son entreprise travaillait sur un nouveau composant pour la "seconde moitié de l'année prochaine". Ce composant a été confirmé dans une précédente lettre aux actionnaires comme étant un composant lié aux moteurs de vibration Taptic Engine d'Apple. Dans cette optique, les analystes de Barclays Blayne Curtis et Tom O'Malley estiment que l'iPHone 15 Pro sans bouton d'Apple est plus réel que jamais.

"En examinant les cas d'utilisation potentiels, le plus grand changement dans les nouveaux modèles d'iPhone l'année prochaine est la suppression des boutons, ce qui nécessiterait des pilotes supplémentaires pour le moteur haptique, ce qui en fait le cas d'utilisation le plus probable pour le nouveau contenu", ont déclaré les deux analystes via une note aux investisseurs vue par MacRumors.

La seule véritable raison de passer à des boutons de volume et d'alimentation à semi-conducteurs serait de rendre le mode iPhone 15 Pro résistant à l'eau par rapport aux anciens modèles. La suppression des boutons physiques permettrait de sceller l'iPhone d'une manière impossible à réaliser autrement, empêchant l'eau de s'infiltrer.

Si Apple suit ses modèles de sortie habituels, nous pouvons nous attendre à ce que la société annonce les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro en septembre 2023, mais attendez-vous à d'autres fuites bien avant.

Écrit par Oliver Haslam.