L'analyste chevronné de l'industrie des smartphones, Ming-Chi Kuo, affirme qu'Apple achèvera le passage de Lightning à USB-C pour tous ses appareils dès l'année prochaine, bien avant que la directive européenne ne l'exige. Et son dernier rapport révèle que toute la gamme de l'iPhone 15 abandonnera le port Lightning.

Toutefois, les appareils iPhone 15 et iPhone 15 Plus standard seront dotés de la technologie USB-C (USB-2.0), selon lui. Seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seront équipés de la dernière norme USB 3.2, voire Thunderbolt 3.

Une série de messages sur le fil Twitter de Kuo (en chinois et répétés en anglais) détaillent les changements qu'il pense être à venir. Il suggère que "l'expérience utilisateur de la transmission filaire et de la sortie vidéo sera considérablement améliorée."

Apple a déjà confirmé son passage réticent à l'USB-C pour les iPhones à l'avenir, mais on ne pensait pas que cela se produirait avant 2024, lorsque les efforts de la nouvelle Union européenne pour standardiser la recharge mobile dans toute l'industrie entreront en vigueur.

L'entreprise a déjà abandonné le port Lightning pour son iPad d'entrée de gamme de 10e génération, le dernier modèle étant désormais doté de l'USB-C. Il semble maintenant que les iPhones vont bientôt suivre.