Apple ne serait plus qu'à quatre ans de rivaliser avec la recherche Google

(Pocket-lint) - Apple ne serait pas en mesure de concurrencer Google dans le domaine de la recherche avant au moins quatre ans et perdrait même des talents.

Un nouveau rapport fait état de changements au sein d'Apple qui ont vu l'entreprise racheter Laserlike, une entreprise fondée par des ingénieurs de Google et axée sur les informations relatives à l'IA. Mais un certain nombre des employés qui ont accompagné ce rachat sont maintenant partis - et ils sont retournés chez Google, aussi.

The Information rapporte qu'Apple a acheté Laserlike en 2018 et a mis le cofondateur Srinivasan Venkatachary à la tête de l'équipe de recherche de l'entreprise, avec au moins 200 personnes travaillant sous leurs ordres. Cette équipe aurait été chargée de travailler sur des choses comme Spotlight et l'assistant vocal Siri.

Cependant, il est maintenant rapporté que Venkatachary est retourné chez Google pour prendre un rôle de vice-président de l'ingénierie. D'autres personnes ont également fait le pèlerinage à Mountain View, notamment les cofondateurs de Laserlike, Steven Baker et Anand Shukla.

La perte de tels talents pourrait potentiellement désavantager Apple dans ses tentatives d'améliorer ses propres capacités de recherche, surtout à un moment où les rumeurs sur son intention de concurrencer Google continuent de circuler.

Quant à savoir si Apple peut sérieusement se battre avec Google dans un domaine qu'elle maîtrise depuis des années, il semble que non. Du moins, pas encore. "Apple est encore à au moins quatre ans du lancement d'un remplacement potentiel de la recherche Google", dit le rapport, citant une source anonyme qui a travaillé avec l'équipe en question. Le rapport ajoute qu'une augmentation du budget serait nécessaire, tandis qu'un accord pour intégrer Bing de Microsoft ou une recherche similaire serait également utile.

Quant à savoir pourquoi Apple voudrait concurrencer Google, ce n'est pas immédiatement clair. Google verse à Apple jusqu'à 12 milliards de dollars par an pour que sa recherche soit utilisée par défaut sur les iPhones du monde entier.

Écrit par Oliver Haslam.