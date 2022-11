Apple prévient que l'approvisionnement en iPhone 14 Pro va se tarir à cause du COVID-19

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a averti que l'approvisionnement en iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max serait affecté par les restrictions COVID-19 en cours chez son principal fournisseur.

Les stocks d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max étaient déjà irréguliers pour les différentes capacités de stockage et configurations de couleurs, mais Apple affirme que les choses pourraient empirer.

Apple a déclaré dans un communiqué que "les restrictions COVID-19 ont eu un impact temporaire sur le principal site d'assemblage de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max situé à Zhengzhou, en Chine". En conséquence, l'installation "fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite". Cela signifie que les livraisons de nouveaux combinés devraient être inférieures à ce qui avait été initialement prévu, ce qui aura pour effet de faire attendre ceux qui espèrent acheter un nouvel iPhone au détail. Avant l'annonce du week-end, les estimations de livraison s'étalaient déjà sur plusieurs semaines.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Nous nous attendons maintenant à des expéditions d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max inférieures à ce que nous avions prévu précédemment et les clients connaîtront des temps d'attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits", ajoute la déclaration d'Apple avant de dire qu'elle travaille en étroite collaboration avec son partenaire de fabrication pour remettre les choses en marche.

Le partenaire en question est Foxconn, des rapports ayant précédemment suggéré que l'usine était au centre d'un verrouillage de la zone industrielle. À l'époque, on pensait que l'impact sur Apple serait minime, Foxconn ayant déjà créé un circuit fermé - les employés qui vivent sur place prennent leurs repas dans leurs dortoirs pour réduire le risque de contracter le virus.

Notamment, ce problème ne concerne pas l'iPhone 14 ou l'iPhone 14 Plus, deux appareils fabriqués dans d'autres usines mais qui seraient moins demandés que leurs homologues Pro.

Écrit par Oliver Haslam.