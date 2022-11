Siri pourrait devenir plus rapide que jamais grâce à un déclenchement simplifié de "Siri".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple aurait l'intention de se débarrasser de sa célèbre phrase de déclenchement "Hey Siri" et de permettre aux utilisateurs de dire simplement "Siri" pour invoquer l'assistant.

Tous les assistants vocaux numériques exigent que les utilisateurs prononcent une phrase spécifique afin d'attirer leur attention, "Hey Siri" étant la phrase de choix d'Apple depuis des années. Mais selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, publié dans sa lettre d'information hebdomadaire Power On, cette situation est sur le point de changer.

Gurman rapporte qu'Apple teste déjà la suppression de "Hey" de sa phrase de déclenchement, ce qui permettra aux gens de lancer plus rapidement et plus facilement une requête Siri en mains libres. Bien que les iPhones et autres appareils Apple puissent invoquer Siri en appuyant sur un bouton, c'est la fonction d'activation vocale qui rend les assistants similaires si utiles. Apple espère que le fait de raccourcir le déclencheur permettra aux utilisateurs de l'utiliser plus rapidement sur les HomePods et d'autres appareils, comme l'iPhone 14.

Cependant, alors que Gurman note que cela pourrait "sembler être un petit changement", c'est en fait plus compliqué que beaucoup pourraient le penser. "Faire le changement est un défi technique qui nécessite une quantité importante de formation en IA et un travail d'ingénierie sous-jacent", dit-il. Apple serait déjà en plein milieu de cette formation, avec des employés utilisant eux-mêmes "Siri" pour tenter de mettre l'assistant à niveau.

M. Gurman souligne également que le fait que Siri doive être capable de comprendre plusieurs accents et dialectes constitue une autre pierre d'achoppement, l'ancien déclencheur "Hey Siri" donnant à Siri davantage de mots à partir desquels il peut déterminer l'intention de l'utilisateur. En supprimant l'un de ces mots, Apple risque des déclenchements accidentels ou simplement que Siri ne réponde pas du tout.

La phrase de déclenchement à un seul mot n'est cependant pas une idée nouvelle. Alexa, l'assistant numérique d'Amazon, s'en sert très bien. Mais "Alexa" est un mot plus complexe avec une syllabe supplémentaire par rapport à "Siri", ce qui le rend plus facile à capter par les logiciels.

