L'iPhone 15 utilisera le modem 5G de Qualcomm car celui d'Apple n'est pas prêt

(Pocket-lint) - Après s'être attendu à ce qu'Apple utilise son propre modem 5G à partir de l'iPhone 15, Qualcomm dit maintenant qu'il fournira la "grande majorité" d'entre eux à la place.

Apple a travaillé à la construction de son propre modem 5G depuis qu'il a récupéré ce qui restait de l'activité modem d'Intel en 2019, mais il allait toujours falloir du temps pour qu'il soit prêt à être utilisé dans les iPhones. Cela devait initialement se produire en 2023 avec le lancement de l'iPhone 15, Qualcomm lui-même ayant déjà dit qu'il s'attendait à perdre la majeure partie de son activité avec Apple. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.

Les commentaires formulés dans un document accompagnant le rapport sur les résultats de Qualcomm mercredi ont confirmé que l'entreprise prévoit désormais de fournir la "grande majorité" des modems pour les téléphones d'Apple l'année prochaine.

Il y avait déjà eu une suggestion que ce mouvement était dans les cartes, cependant. L'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré plus tôt cette année qu'il pensait que le modem 5G d'Apple avait "échoué". On s'attend toujours à ce qu'Apple favorise le passage à ses propres modems à l'avenir, mais cela ne se produira pas en 2023.

Le désir d'Apple de contrôler tous les aspects de la fabrication des iPhone n'est pas nouveau, bien sûr. La société conçoit déjà ses propres puces et les fait fabriquer par TSMC, tandis qu'il en va de même pour les iPads et les Macs grâce à la récente transition vers le silicium propre à Apple. Le retrait d'Intel de la gamme de Mac d'Apple permet à la société de ne plus être tributaire de la feuille de route du fabricant de puces en matière de CPU. En conséquence, Apple a plus de contrôle sur la date de sortie de ses Macs.

Si tout se déroule selon les cadences de sortie précédentes, nous pouvons nous attendre à ce qu'Apple annonce sa gamme d'iPhone 15 vers la mi-septembre 2023.

