L'iPhone 15 Pro d'Apple pourrait se passer de boutons physiques

(Pocket-lint) - Apple pourrait abandonner les boutons de volume et d'alimentation sur son prochain iPhone, selon l'analyste industriel respecté Ming-Chi Kuo.

Son dernier rapport indique que l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max "pourrait adopter un design de bouton à l'état solide" à la place. Il suggère que les combinés seront dotés de boutons "taptiques", qui fonctionnent comme le bouton d'accueil des iPhones 7 et 8.

Celui-ci vibre doucement lorsque vous appuyez sur cette zone, donnant l'impression d'un bouton physique mais sans zone en relief.

Les "moteurs taptiques" d'Apple seront disposés sur les côtés gauche et droit du ou des téléphones, à l'instar des boutons actuels de volume et d'alimentation.

Ma dernière enquête indique que le bouton de volume et le bouton d'alimentation de deux nouveaux modèles haut de gamme d'iPhone 15/2H23 pourraient adopter un design de bouton solide (similaire au design du bouton d'accueil de l'iPhone 7/8/SE2 & 3) pour remplacer le design du bouton physique/mécanique - (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 28 octobre 2022

Les fournisseurs actuels de technologie de moteur taptique d'Apple, Luxshare ICT et AAC Technologies, bénéficieront de l'augmentation des commandes, conclut-il.

Il est intéressant de noter qu'il pense également que les fournisseurs de téléphones Android suivront ensuite : "On s'attend à ce que les smartphones Android haut de gamme suivent également le design d'Apple pour créer de nouveaux arguments de vente, ce qui constitue un positif structurel pour l'industrie des vibrateurs pour téléphones portables", a tweeté Kuo.

D'autres rumeurs récentes concernant le rafraîchissement de l'iPhone haut de gamme de l'année prochaine incluent plus de RAM, l'adoption possible de l'USB-C (grâce à la directive européenne) et un plus grand zoom sur l'appareil photo principal. Il y a eu une suggestion antérieure selon laquelle l'iPhone 15 Pro Max pourrait être rebaptisé Ultra, mais cela s'est calmé ces derniers temps.

