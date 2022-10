Selon un analyste, l'iPhone 15 Pro sera doté de plus de mémoire vive et le zoom Pro Max sera mis à niveau.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'iPhone 15 Pro d'Apple bénéficiera de plus de mémoire vive, d'un port USB-C, et plus encore, selon un analyste - mais l'iPhone 15 Pro Max sera celui que vous voulez.

En effet, Apple donnerait à l'iPhone 15 Pro Max un nouvel objectif périscopique, lui permettant de bénéficier de capacités de zoom accrues jusqu'à 10x. Le zoom maximal actuel offert par un iPhone n'est que de 3x, ce qui fait de la mise à niveau potentielle de l'appareil photo de l'année prochaine un élément important pour les photographes.

Apple vient peut-être seulement de sortir ses iPhone 14 et iPhone 14 Pro, mais nous pouvons être sûrs que d'autres iPhones arriveront l'année prochaine. Les analystes de Trendforce pensent que parallèlement à la mise à niveau USB-C attendue, Apple ajoutera également de nouvelles puces, mais probablement uniquement dans l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Cette année, l'iPhone 14 utilise le même A15 Bionic que la gamme d'iPhone 13 de l'année dernière. Mais ceux qui achètent un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max bénéficient d'un nouveau A16 Bionic à la place. Cette différenciation devrait se poursuivre l'année prochaine, notent les analystes.

D'autres différences entre les modèles Pro et non Pro sont susceptibles d'inclure plus de RAM dans les modèles haut de gamme, rapporte Trendforce. Tous les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro sont actuellement dotés de 6 Go de RAM, mais on pense maintenant que les modèles Pro de l'année prochaine seront dotés de 8 Go, peut-être pour contribuer à la puissance de traitement nécessaire à toute nouvelle fonctionnalité ajoutée au système de caméra, y compris le zoom 10x.

Pour compléter le rapport, Trendforce ne s'attend pas à ce que les modems 5G conçus par Apple soient utilisés l'année prochaine, même si les modèles 2024 pourraient enfin s'éloigner de Qualcomm. Apple a travaillé sur une technologie de modem interne depuis qu'elle a racheté l'activité modem d'Intel, mais a jusqu'à présent utilisé des pièces Qualcomm pendant la phase de développement.

Si tout se passe comme les années précédentes, nous pouvons nous attendre à ce qu'Apple annonce la gamme d'iPhone 15 en septembre 2023.

Écrit par Oliver Haslam.