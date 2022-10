Comment mettre à jour les applications sur votre iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous êtes nouveau sur votre iPhone, ou si vous essayez simplement de rafraîchir vos connaissances sur l'utilisation de celui que vous avez depuis un certain temps, une question que vous vous posez peut-être est de savoir comment mettre à jour les applications.

Ce qui était autrefois une partie importante de l'expérience de l'App Store sur iOS, avec sa propre section et ses notifications pour vous faire savoir quand des mises à jour étaient nécessaires, est devenu beaucoup plus subtil. Néanmoins, suivez les étapes que nous vous proposons ci-dessous et vous pourrez mettre à jour vos applications en un rien de temps.

Comment mettre à jour des applications sur iPhone

L'App Store reste notre destination lorsqu'il s'agit de mettre à jour des applications - suivez les étapes ci-dessous.

Ouvrez l'App Store sur votre iPhone Appuyez sur votre image de profil dans le coin supérieur droit de l'écran. Une fois votre profil ouvert, faites défiler la liste des applications installées. Appuyez sur "Mettre à jour" à côté de celles qui ont l'option, pour les mettre à jour manuellement.

Et voilà, vous mettez maintenant à jour les applications (un bouton pratique "Mettre à jour tout" en haut de la liste le fera en une seule fois pour vous).

Si vous voyez simplement une liste d'applications avec "Ouvert" à côté d'elles, nous avons de bonnes nouvelles - vous n'avez aucune mise à jour à faire, donc toutes vos applications sont à jour.

Comment activer les mises à jour automatiques sur l'iPhone

Si vous souhaitez que votre téléphone gère ces mises à jour à votre place (comme la plupart d'entre nous), suivez simplement les étapes ci-dessous pour vérifier que les mises à jour automatiques sont activées (ou désactivées, selon votre préférence).

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone Faites défiler l'écran jusqu'à App Store et appuyez sur les paramètres. Sous Téléchargements automatiques, vérifiez que les mises à jour d'applications sont activées ou désactivées, selon votre choix.

Ainsi, votre téléphone sera mis à jour automatiquement ou non, selon ce qui vous convient le mieux.

Écrit par Max Freeman-Mills.