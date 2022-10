Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a publié iOS 16.1 le 24 octobre, apportant avec lui un certain nombre de fonctionnalités en plus de celles publiées avec iOS 16 en septembre.

Les nouvelles fonctionnalités incluent la possibilité d'utiliser le service d'abonnement Fitness+ de la société sans Apple Watch, mais il ajoute également la bibliothèque partagée iCloud et la prise en charge par des tiers de la fonction Activités en direct, ainsi que l'apparition des Activités en direct dans Dynamic Island.

En plus de cela, le pourcentage de la batterie a été ajouté à l'icône de la batterie dans la barre d'état, il y a une option de charge d'énergie propre et le support de la matière a également été ajouté. Quelques autres fonctionnalités ont été ajoutées, comme la possibilité de supprimer l'application Wallet, et l'interface utilisateur a été mise à jour lorsque vous fermez l'outil de modification des captures d'écran.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Pour vous assurer que votre iPhone exécute la dernière version du logiciel iOS - iOS 16.1, suivez les étapes ci-dessous :

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Ouvrez Réglages sur votre iPhone Appuyez sur Général Allez dans Mise à jour du logiciel Si vous exécutez iOS 16.1, le système vous indiquera que votre iPhone est à jour et qu'il affiche la version 16.1. Si vous ne l'êtes pas, iOS 16.1 apparaîtra ici, avec un bouton " Télécharger et installer " en dessous. Appuyez sur Télécharger et installer Entrez le code d'accès de votre iPhone Acceptez les termes et conditions Appuyez à nouveau sur "Accepter". Choisissez d'utiliser les données mobiles pour poursuivre le téléchargement de la mise à jour si vous quittez le Wi-Fi. Le téléchargement d'iOS 16.1 commencera alors.

Écrit par Britta O'Boyle.