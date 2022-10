Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La gamme d'iPhones d'Apple contient des téléphones très impressionnants, et ils utilisent tous le même port Lightning comme mécanisme de charge principal, ainsi que l'option de charge sans fil.

Si vous constatez que le fait de brancher votre iPhone sur un câble Lightning branché sur le secteur ne le recharge pas, il existe quelques pistes à explorer pour comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas.

Comment réparer un câble de chargement d'iPhone cassé

Si vous avez essayé de connecter le câble à plusieurs sources d'alimentation différentes (ordinateurs portables, batteries portables ou prise de charge), vous êtes de plus en plus convaincu que le câble est en cause.

Dans ce cas, pour la plupart des gens, le plus simple est de jeter le câble et d'en obtenir un nouveau. Vous pouvez acheter des câbles de remplacement auprès d'Apple si vous voulez une garantie de qualité, mais il existe également de nombreux câbles Lightning tiers disponibles sur des sites comme Amazon.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_2827608

Si c'est votre cas, nous vous conseillons d'acheter un câble de remplacement avant qu'il ne fonctionne plus du tout et qu'il risque de provoquer des dommages électriques.

Comment réparer le connecteur du chargeur de votre iPhone

Toutefois, si vous voulez essayer quelque chose avant d'abandonner votre câble Lightning, vous pouvez nettoyer les connecteurs à l'extrémité du câble qui se branche sur votre téléphone.

S'ils sont sales, cela peut poser un problème pour le chargement, mais l'utilisation d'un coton-tige et d'alcool isopropylique permet de nettoyer rapidement et facilement le connecteur. Vous devrez cependant attendre que le connecteur soit entièrement sec avant de le connecter à votre téléphone ou de l'alimenter.

Si vous pensez qu'il y a de la saleté dans le port de votre téléphone plutôt que sur le connecteur, vous pouvez essayer de le nettoyer à l'aide d'une bombe d'air comprimé ou d'un pic ou cure-dent doux et non métallique.

Comment réparer une prise de charge iPhone cassée

Si vous avez vérifié le port de votre téléphone et que vous avez un câble de chargement qui fonctionne, mais que le téléphone ne se charge pas, l'étape suivante consiste probablement à vérifier si la fiche de chargement elle-même fonctionne toujours. Elle peut tomber en panne après quelques années, après tout.

Vous pouvez vérifier qu'elle fonctionne en essayant de charger un autre appareil et en nettoyant doucement ses ports. Si vous n'avez toujours rien, mais que la prise murale peut alimenter d'autres appareils que vous possédez, la prise de charge est peut-être fichue.

Ces prises ne sont malheureusement plus le genre de choses que vous pouvez ouvrir et recâbler rapidement pour leur redonner une nouvelle vie - vous devrez vous en débarrasser et en acheter une nouvelle. Là encore, vous pouvez commander des pièces de rechange auprès d'Apple, ou trouver une option plus avantageuse auprès d'une marque tierce comme Anker.

squirrel_widget_12856403

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Écrit par Max Freeman-Mills.