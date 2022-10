Comment programmer l'envoi d'un courriel plus tard dans Apple Mail ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous êtes peut-être l'une de ces personnes super organisées qui surveillent leurs e-mails pendant la journée de travail traditionnelle, ou vous êtes peut-être quelqu'un qui efface et répond aux e-mails à 21 heures.

Mais même si vous travaillez à 21 heures, ce n'est pas le cas de tout le monde, ou vous pouvez être sur un fuseau horaire différent de celui de vos collègues ou clients. Il est donc parfois préférable de programmer l'envoi d'un e-mail plus tard, ou le lendemain matin, afin de ne pas déranger le destinataire à 21 heures, mais de pouvoir quand même envoyer vos e-mails ou vos réponses au moment qui vous convient.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Auparavant, cela n'était pas possible pour les utilisateurs d'Apple Mail. Vous pouviez enregistrer un brouillon, mais vous ne pouviez pas programmer l'envoi d'un courriel plus tard. Avec iOS 16, c'est désormais possible. Voici comment programmer l'envoi ultérieur d'un e-mail dans Apple Mail avec votre iPhone.

Comment programmer un e-mail dans Mail sur iPhone

Pour pouvoir programmer l'envoi ultérieur d'un e-mail dans Apple Mail, vous devez exécuter iOS 16 ou une version ultérieure sur votre iPhone.

Une fois que vous avez la dernière version du logiciel en cours d'exécution, suivez les étapes ci-dessous pour programmer un e-mail à envoyer plus tard dans Apple Mail.

Ouvrez Mail sur votre iPhone Rédigez le texte de votre e-mail et indiquez le destinataire et l'objet, qu'il s'agisse d'un nouvel e-mail ou d'une réponse. Une fois que vous avez terminé de rédiger votre e-mail, appuyez longuement sur la flèche bleue d'envoi dans le coin supérieur droit. En fonction de l'heure, plusieurs options s'offrent à vous : Envoyer maintenant, Envoyer ce soir à 21 heures, Envoyer demain à 8 heures, Envoyer plus tard. Pour programmer un e-mail, tapez sur Envoyer plus tard. Choisissez la date dans le calendrier qui s'affiche, puis sélectionnez l'heure en appuyant sur l'heure à côté de la date. Vous pourrez également sélectionner un fuseau horaire, ce qui est utile pour ceux qui travaillent avec des collègues sur différents continents. Appuyez sur "Terminé" dans le coin supérieur droit. Le tour est joué. Votre e-mail sera envoyé à l'heure et à la date que vous avez sélectionnées.

Comment programmer l'envoi d'un e-mail à une date ultérieure dans Mail sur Mac ?

Pour ceux qui sont sur Mac, cela sera plus simple lorsque MacOS Ventura sera lancé. Pour l'instant, vous pouvez programmer un e-mail dans Mail à l'aide de l'application Automator qui est préinstallée sur les ordinateurs Mac.

Vous pouvez également utiliser une autre application de messagerie, comme Gmail, ou un plug-in Apple Mail. Mais ce n'est pas aussi simple que sur l'iPhone. Il est donc préférable de le faire à partir de votre iPhone pour le moment, jusqu'à l'arrivée de Ventura.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Comment voir vos e-mails programmés dans Mail

Une fois que vous avez programmé un courriel à envoyer plus tard dans Mail sur votre iPhone, ils apparaîtront tous dans une section séparée de votre boîte de réception.

Pour trouver tous vos e-mails programmés, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez Mail sur votre iPhone Dans la section Boîtes aux lettres, vous verrez une boîte aux lettres appelée Envoyer plus tard sous Non lu. Tapez sur la boîte aux lettres Envoyer plus tard et vous verrez tous vos emails programmés et la date à laquelle ils doivent être envoyés. Vous pouvez soit taper sur "Modifier" dans le coin supérieur droit et sélectionner les e-mails que vous souhaitez supprimer, soit glisser de droite à gauche et taper sur la corbeille rouge pour les supprimer.

Écrit par Britta O'Boyle.